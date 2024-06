Advierten que policías de Chubut no alcanzan costo de la Canasta Básica

(OPI Chubut) – El referente del Consejo de Bienestar Policial de Comodoro Rivadavia, José Machado señaló que debe recuperarse el nivel de ingresos de quienes integran la fuerza de seguridad porque “el 70% de sus integrantes no alcanzan a cubrir el costo de la Canasta Básica de Alimentos”.

Machado indicó que deberá acordarse un aumento que permita “un sueldo sin tener que recurrir a adicionales”.

El referente sostuvo que “el incremento del 5% por decreto equivale a 23 y 27 mil pesos para las escalas más bajas. No se puede acordar eso porque con esa plata no se come ni un solo día. Lo que nos aumentan es nada, es sólo para decirnos que nos aumentaron”.

Un agente gana 500 mil pesos y que se solicita que “al menos llegue a los 700 mil. Si no tienen que vivir haciendo adicionales en sus francos para llegar a fin de mes. Estamos en el límite de la indigencia”. (Agencia OPI Chubut)