La AFIP Inicia devoluciones a Monotributistas y Autónomos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha comenzado a realizar las devoluciones a los monotributistas y autónomos que han pagado el impuesto integrado y la cuota de jubilación mediante débito en cuenta bancaria y han cumplido con los requisitos correspondientes. En breve, se espera que el organismo haga lo mismo para aquellos que realizaron los pagos con débito en tarjeta de crédito, según informó el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

De acuerdo con la Resolución General 4.309, la AFIP debía haber efectuado las devoluciones en marzo de 2024. El artículo 43 de esta resolución estipula que el reintegro se debe realizar durante marzo de cada año calendario para quienes efectúen sus pagos mediante débito directo en cuenta bancaria o débito automático con tarjeta de crédito.

Domínguez advirtió que las devoluciones sufrirán una desvalorización aproximada del 15% debido a la inflación del último bimestre. Además, destacó la inconsistencia en la política de la AFIP en cuanto a los intereses. Mientras que el organismo exige intereses cuando un contribuyente paga fuera de término, no reconoce automáticamente intereses a favor de los contribuyentes cuando no efectúa las devoluciones en tiempo y forma.

Para resolver esta discrepancia, Domínguez sugiere que la normativa se modifique para que se devenguen intereses a favor de los contribuyentes si la AFIP no cumple con la devolución en el plazo estipulado. Actualmente, la devolución no genera intereses porque no se basa en un trámite iniciado por los contribuyentes, sino en un proceso automático de la AFIP.

La información de los reintegros habitualmente se encuentra en el servicio “CCMA–Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”, accesible con clave fiscal. Sin embargo, aún no se han cargado las devoluciones correspondientes a los pagos de 2023. Según Domínguez, la AFIP tiene actualizados los datos hasta las devoluciones de 2023 por las cuotas pagas de 2022. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA