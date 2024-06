El presidente Milei renuncia a jubilación de privilegio y critica la “casta” política

El presidente Javier Milei tomó una decisión al presentar una carta a la Anses renunciando a la jubilación de privilegio que le correspondería como ex jefe de Estado. Esta medida se enmarca en su compromiso por no beneficiarse de un sistema que no exige aportes ni edad mínima, optando por someterse al régimen general como cualquier ciudadano.

En la carta dirigida a la Anses, el presidente Milei rechaza obtener una jubilación bajo un régimen que considera injusto y privilegiado. Su decisión refleja su compromiso con el equilibrio fiscal y su deseo de compartir el esfuerzo realizado por el pueblo argentino. La rápida aceptación de su renuncia por parte del organismo público confirma la validez de su solicitud.

El presidente Milei aprovechó la ocasión para criticar a la “casta” política, especialmente después del aumento salarial que se otorgaron los diputados nacionales. Considera que la clase política está más preocupada por mantener sus privilegios que por abordar los problemas estructurales del país. Insta a los líderes políticos a adoptar medidas concretas para contener el déficit presupuestario y garantizar la estabilidad financiera.

La presentación de la carta coincidió con la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que establece una nueva movilidad jubilatoria, en contraposición al plan del gobierno. Este contexto resalta la importancia de las decisiones individuales en medio de un debate político en curso. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA