Donald Trump exige pruebas cognitivas y de sustancias para Joe Biden

En un reciente acto de campaña, el ex presidente y actual candidato presidencial de los Estados Unidos, Donald Trump, exigió que el presidente Joe Biden se someta a un test cognitivo y a pruebas de detección de sustancias en su sangre. Esta solicitud surge en el contexto de los continuos cuestionamientos de Trump sobre la capacidad cognitiva de Biden.

Durante su discurso, Trump recordó un incidente en el que Biden confundió los estados de Idaho e Iowa. “¿Recuerdan ustedes cuando Joe dijo que es magnífico estar en Idaho y él estaba en Iowa? Siempre hace eso. Si alguna vez hiciera eso yo, estaría acabado, dirían es el fin de su carrera política, tiene problemas cognitivos”, señaló Trump.

El ex presidente destacó que él mismo se ha sometido a dos pruebas cognitivas, las cuales afirma haber aprobado. “Oh no, ya saben, tuve un segundo test. Lo aprobé, aprobé ambos, no son fáciles de aprobar”, dijo Trump, defendiendo la importancia de tales evaluaciones para los líderes políticos.

Trump también respondió a los críticos que consideran inconstitucional el test cognitivo para candidatos presidenciales. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA