Dirigente Petroleros de la Cuenca Austral advirtió sobre la pérdida de 458 puestos de trabajo por desinversión de la empresa CGC

En Fm News el Secretario General del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de la Cuenca Austral, Marcelo Turchetti, se refirió a la difícil situación del sector petrolero en zona sur, área de su competencia, donde advirtió que aunque en la prensa no se diga y desde el gobierno provincial se oculte, hay 458 puestos de trabajo que están en peligro en las áreas controladas por la empresa CGC, desde donde se envió un mensaje a las contratistas, para que el personal adhiera al retiro voluntario, ofreciendo una indemnización de tres sueldos, lo cual en opinión del dirigente, genera una inquietante problemática que no es solo laboral, sino social y económica en la región, por cuanto, opinó Turchetti, detrás de una operadora de este tipo se mueven gran cantidad de Pymes, mucha gente que va a dejar de invertir, de comprar o achicarán sus gastos y esto, según su óptica, impactará en todos los aspectos del orden social.

El dirigente advirtió que esos 458 puestos de trabajo corresponden a las áreas de CGC que desvincula los equipos H-250 de Pretven y 02 de Servicom, equipo que se encuentra parado desde el mes de febrero que salió la licitación pero por decisión de la empresa no habrá perforación, razón por lo cual lo desvincularon “y nadie dice la cantidad de gente, trabajadores y empresas que van a caer por esa decisión empresarial”, dijo Turchetti quien agregó “detrás de medidas como ésta hay cantidad de Pymes donde hemos relevado unos 48 trabajadores que corresponden al personal jerárquico, hay gente de Petroleros Privados, laburantes de Cuenca Austral y hay unos 200 compañeros camioneros”.

Turchetti también señaló que la empresa de Eurnekián tiene parados, no solo los equipos de perforación, sino las obras que estaba desarrollando y en ese aspecto estimó en 50 trabajadores de la UOCRA, quienes en este momento están sin trabajo y vaticinó que entre junio y julio habría otros 150 despidos más.

Explicó por Fm News, que “todo este cambio de empresas de una mano a otra, lo cual se da en un contexto de país difícil para invertir, hace que CGC esté vendiendo las áreas de Cóndor, Chimen Aike, Cañadón Salto y La Maggi” y remarcó que invariablemente esa reestructuración o cambio de empresas, siempre viene con una reducción de personal, que es algo natural que hagan las operadoras cuando toman un área.

Sobre distintas versiones circulantes en relación a que el trabajador petrolero quedaría sin trabajo pero cobrando un salario, Turchetti aseguró que es un concepto nacido en la necesidad de mantener “la Paz Social”, pero que eso, de alguna manera, es efectivo cuando se trata de una coyuntura determinada, un hecho pasajero o por razones de fuerza mayor; acá, dijo Turchetti, se trata de despidos por desinversión y retiros, de gente que no va a volver más a la actividad.

Explicó que actualmente el trabajador se queda en su casa cobrando 8 horas y un ticket, que corresponde, más o menos, al 30% del sueldo, aproximadamente $ 1.300.000,00, sobre los 4,5 o 5 millones que un trabajador petrolero en la actualidad.

“Otros sindicatos – aclaró el dirigente de la Cuenca Austral – están diciendo que van a conseguir lo que se consiguió en la pandemia y eso fue una excepción que lo marca la ley, la cual establece que en situación de crisis de una pandemia mundial, nacional o catástrofe, la gente cobrará el 60% del sueldo sin descontarles los aportes, entonces la empresa no tiene que realizar otros pagos; pero acá no hay ningún desastre natural ni nada para implementar ese salario a la gente, es una mentira, un engaño”, aseguró.

Luego reconoció que debido a la falta de precios, la empresa petrolera no quiere invertir “La operadora está gastando entre 15 y 20 millones de dólares para indemnizar a todo los trabajadores y eso – explicó – es porque no va a haber un equipo en al menos dos años. Si la empresa viera una perspectiva de cambio en el corto plazo, mantendrían el salario, pero no existe una proyección de cuándo va a volver a llevar un equipo de perforación a la cuenca austral”, señaló.

Palermo Aike

Turchetti le bajó el tono a los anuncios oficiales sobre el hallazgo de petróleo en Palermo Aike y dijo que, el proyecto solo se encuentra en la primera fase y que se han batido los parches para tener un impacto mediático, pero la realidad es otra y falta mucho tiempo para que eso sea realmente rentable.

“En Palermo Aike sobre el pozo Maipa hace un mes atrás hicieron un gran acto con difusión en los medios – refirió Turchetti – y si uno va hoy al pozo va a encontrar cuatro personas a lo sumo. Ahora tiene que ir el equipo 205 a cementarlo y listo, ya no hay nadie más trabajando en ese pozo. Se deben esperar los estudios y análisis que se están haciendo, Primero hay que ver y evaluar los resultados de los ensayos de ese pozo que se calculan que van a estar para noviembre/24” y agregó “ Ahí recién sabremos si es una zona que va traer mucho petróleo o mucho gas. Si tiene mucho petróleo al no ser convencional, eso es una inversión a tres, cuatro o cinco años; no es algo inmediato, pero si de alta rentabilidad y si trae gas, con el valor actual que tiene en el país, está claro que habrá mucho futuro en esos yacimientos”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)