Alperovich, Espinosa, Soloaga… el abuso desde el poder con matices y un denominador común: la impunidad que podría cambiar con la condena al violador tucumano

(Por: Rubén Lasagno) – La condena a 16 años nada menos que al cuatro veces gobernador de Tucumán, Jose Alperovich, debería encender las alarmas de aquellos políticos inmorales que haciendo uso del poder, han atacado, abusado o violado a mujeres (o varones) de su entorno, creyéndose el papel de caudillo con derecho de pernada, actitud costumbrista que viene desde la época de Juan Manuel de Rosas, quien encerró y violó por años a su hija adoptiva y la obligó a tener 6 hijos que nunca reconoció; desde Juan Domingo Perón con aquella niña de 15 años que el General llamaba “la Piraña” y a veces la presentaba como su hija o su sobrina o la pequeña Nelly Rivas, que el padre del peronismo había sacado entre las adolescentes de la UES y así podemos alargar la lista de criminales sexuales, abusivos y violadores que hubo y habrá en todas las épocas; lo único que puede diferenciar a los abusadores de la época de Rosas, a los actuales, no es que ellos dejen de hacerlo, sino que la justicia los condene ejemplarmente como sucedió ayer con José Alperovich.

En Santa Cruz tenemos una extensa lista de abusadores que, aprovechando su posición dominante, en muchos casos por acceso a ese poder mediante cargos electivos, tienen causas pendientes que en algunos casos se han resuelto con condenas importantes, en otros están en curso y para algunos ni se han iniciado.

El caso paradigmático es el del Presidente de la Sociedad de Fomento de Cañadón Seco, Jose Soloaga, que está por llegar a juicio oral, pero aún con gravísimas acusaciones en su contra, se propuso para un nuevo mandato; el ex Vicegobernador Eugenio Quiroga, el ex Concejal Rubén Martínez condenado en Caleta Olivia, el ex concejal Emilio Maldonado de Río Gallegos, condenado a 16 años, solo por nombrar algunos, pero luego existen otros casos de personas vinculados al poder por parentesco o amistad, quienes han usado esas cercanías para esconder sus tropelías, como ha sucedido en tantos casos de resonancia nacional como el de María Soledad Morales en Catamarca.

La condena a Alperovich es ejemplar si se tiene en cuenta que se trata de un hombre muy poderoso, con actividad política vigente y ha sido enfrentado por su víctima, a pesar de todos los peligros que implican denunciar en un feudo, provocar la ira de esta suerte de caudillos provinciales que manejan todos los hilos del poder, pero que a la luz de esta nueva expectativa de justicia, tiende a balancearse la ecuación y hacer posible una sociedad un poco más justa, en la cual quien llegue a tener ese poder conferido en las urnas, no sienta que ganó todo y puede hacer cualquier cosa; y lo más importante, además de la prisión efectiva, es que sean inhabilitados para la función pública de por vida.

Si esta misma actitud se siguiera con los corruptos que han robado y le roban al Estado, mientras cumplen funciones electivas y se les impidiera volver a presentarse en una lista para ser votado, a pesar de los graves delitos cometidos e inclusive aún condenados, como es el caso de Cristina Fernández (entre otros), la sociedad empezaría a creer un poco más en la justicia y la política, dos pilares fundamentales en los cuales se sostiene la democracia y que es obligación de cada argentino sostener, depurándola, extirpando a delincuentes y criminales de su contexto. (Agencia OPI Santa Cruz)