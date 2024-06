A un mes del homicidio de un adolescente la familia exige justicia

(OPI Chubut) – Al cumplirse un mes del crimen de Gonzalo Güenchur, que fue atacado en una parada de colectivos por un sujeto para robarle el celular, el próximo 28 de junio familiares y amigos realizarán una marcha hacia el centro de Comodoro Rivadavia para reclamar justicia.

Noelia Alderete, madre de Gonzalo, escribió en sus redes sociales que “a un mes y todavía no hay certezas. A un mes y todavía no hay corredores seguros. A un mes y los funcionarios no toman conciencia”.

El joven de 17 años estaba yendo a estudiar y esperando el colectivo en la parada ubicada en la Avenida Rivadavia y calle Soldado Almonacid cuando fue atacado por un delincuente que lo apuñaló.

El estudiante fue socorrido por un hombre que circulaba por la zona y lo llevó de urgencia hasta una clínica cercana pero no resistió a las heridas y murió al ser asistido en el centro médico.

Según fuentes de la Policía del Chubut, el homicida fue identificado y está a disposición del Juzgado de Familia. (Agencia OPI Chubut)