Dejan sin efecto contratos de trabajadores del Parque Nacional Los Glaciares

El gobierno nacional anunció una serie de despidos y caída de contratos en diversos entes nacionales y se confirmó este lunes que 11 trabajadores del Parque Nacional Los Glaciares fueron despedidos al no ser renovados los contratos que regían hasta el mes de junio.

Desde el gremio ATE encabezaron una mesa sindical para evaluar las acciones a seguir y añadieron que “si no retrotraen la decisión, no habrá servicio de maestranza y en Mantenimiento no podrán garantizar las tareas correctamente”.

Los trabajadores fueron notificados en la jornada del lunes sin previo aviso dado que no pudieron registrar su ingreso en la base de huellas digitales.

Hasta El Calafate arribó el nuevo intendente del Parque Nacional Los Glaciares, Horacio Peloso quien mantuvo conversaciones con los dirigentes gremiales. (Agencia OPI Santa Cruz)