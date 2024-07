El dólar blue y las cotizaciones financieras revierten la subida

Los dólares libres bajaron fuertemente en la jornada del miércoles, rompiendo con el rally alcista de las últimas tres jornadas. El dólar blue, que había iniciado la jornada en $1.440, mostró volatilidad y finalmente cerró en $1.405, eliminando el aumento de 25 pesos registrado el martes y cortando la inercia alcista. Con este ajuste, la brecha cambiaria se redujo del 60% al 53.5%.

Las cotizaciones financieras también mostraron una significativa reacción a la baja. El dólar MEP cayó $48, un 3.38%, finalizando en $1.380, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) disminuyó $39, un 2.72%, cerrando en $1.389. Esta corrección plantea la pregunta de si el mercado tuvo una sobrerreacción ayer y hoy se está ajustando.

El tipo de cambio mayorista se ubicó en $915 al cierre de la jornada. En tanto, el valor del dólar en el Banco Nación se situó en $933.50, y el promedio de los bancos mostró un precio de $954.10.

El Banco Central (BCRA) sigue intentando mantener una posición compradora en medio de crecientes dificultades. A los dos millones de dólares comprados el día anterior, se sumaron otros cinco millones hoy, en una rueda de bajo volumen con un total de US$ 275.32 millones operados. En los tres primeros días de julio, el BCRA ha comprado US$ 57 millones, acumulando un total de US$ 17.219 millones desde diciembre de 2023.

Pese a las compras modestas, las reservas del Banco Central aumentaron en US$164 millones, finalizando la jornada con un saldo de US$29.809 millones. Según el Banco Central, este incremento se debe a la revaluación de la posición en oro de las reservas. (Agencia OPI Santa Cruz)