Bridgestone Argentina pide ayuda ante crisis y podría despedir a 350 empleados

El fabricante de neumáticos Bridgestone Argentina ha solicitado la apertura de un procedimiento preventivo de crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo, en respuesta a la significativa caída de exportaciones que está experimentando la empresa. La solicitud, presentada para hacer frente a esta situación adversa, contempla la posible reducción de 350 operarios de su planta en Llavallol.

Según la empresa, la caída en las exportaciones es una consecuencia directa del extenso conflicto gremial de 2022, que resultó en una pérdida de confianza corporativa y la transferencia del volumen de exportación de Argentina a otras plantas de la región. Actualmente, Bridgestone Argentina está exportando solo el 10% de lo que inicialmente proyectaba.

En 2021, la empresa había implementado un turno adicional los domingos y contratado a 350 empleados con el objetivo de aumentar sus exportaciones por encima del millón de neumáticos anuales. Sin embargo, tras el conflicto gremial de 2022, la filial local perdió una inversión de 160 millones de dólares. Las máquinas destinadas a la fábrica de Llavallol fueron redirigidas a las filiales en Brasil y Costa Rica.

Bridgestone Argentina explicó que esta reorganización operacional revierte la expansión realizada en 2021, cuando se incorporó personal para aumentar la productividad y satisfacer las necesidades de exportación a América Latina y Estados Unidos. La empresa justificó el pedido de PPC destacando la necesidad de reducir la producción y enfocarse en el mercado local.

El Sindicato del Neumático (SUTNA), liderado por Alejandro Crespo, denunció que el pedido de Bridgestone es un “lock out” patronal y solicitará al Gobierno que no acepte el procedimiento de crisis. En los últimos dos años, Bridgestone había repartido un bono por ganancias a sus empleados, equivalente a 1,3 millones de pesos por trabajador. No obstante, este año la empresa no reportó ganancias por su ejercicio 2023. (Agencia OPI Santa Cruz)