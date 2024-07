Guaidó: “Maduro debe presentar las actas o está forjando resultados”

El ex presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, cuestionó la postura de varios gobiernos de la región tras las elecciones en las que Nicolás Maduro se autoproclamó ganador, preguntándose: “¿Hasta cuándo es el límite de tiempo para que Maduro presente las actas? ¿Hasta que las forje?”.

En diálogo con Marcelo Longobardi en el programa “Esta Mañana” que se emite por Radio Rivadavia desde Washington, donde debió exiliarse con su familia, Guaidó destacó que el líder chavista, por primera vez desde su asunción, está en minoría, aunque advirtió sobre no subestimar su poder de daño. “Es minoría, por primera vez logramos demostrarlo de manera rápida y contundente. No es que no hayan hecho fraude, pero en este caso está a la vista de todos”, denunció, al tiempo que destacó el informe del Centro Carter desde los Estados Unidos.

Guaidó agregó que tienen las actas digitalizadas y disponibles en línea en resultadosvzla.com, donde se puede verificar mesa por mesa y centro por centro. A pesar de la evidencia, Guaidó denunció que Maduro ha recurrido a tácticas de represión, mencionando el secuestro de Freddy Superlano y las amenazas a María Corina Machado y Edmundo González. “Esta debilidad de Maduro es relativa porque vimos cómo secuestraron a Freddy Superlano y amenazaron a María Corina Machado y Edmundo González. Esto no es nuevo, lo que sí es nuevo es que es minoría”, detalló.

El líder opositor también criticó la respuesta de la comunidad internacional y algunos gobiernos de la región, señalando que están relativizando el triunfo oficialista. “No lo ha hecho porque es confesar su delito. Tiene las actas desde el domingo, controla en CNE”, sostuvo. Guaidó admitió entender que algunos líderes, como Gustavo Petro, Lula da Silva y Pedro Sánchez, puedan estar buscando una negociación privada para que Maduro reconozca el resultado, aunque destacó que hasta el momento no ha ocurrido.

Guaidó enfatizó que, contrario a una posible negociación, Maduro está reprimiendo y amenazando para tratar de sofocar la protesta cívica en Venezuela, que ha sido enérgica en sectores muy populares del país. Afirmó que a pesar de la represión, el pueblo venezolano no cederá. “Estamos en una situación de mucha tensión, con un dictador débil que recurre a su manual de tortura para tratar de acallar las voces disidentes”, concluyó.

Asimismo, destacó que, aunque Maduro es capaz de cualquier cosa, su primera opción no es agredir directamente a figuras como María Corina Machado y Edmundo González, sino forzarlos al exilio. Guaidó mencionó el caso de Freddy Superlano, quien fue inhabilitado, perseguido y recientemente secuestrado, como una táctica de la dictadura para generar miedo entre los dirigentes opositores. (Agencia OPI Santa Cruz)