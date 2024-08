El dólar blue recortó caída y cierra a $1.375

El dólar blue recortó una fuerte baja inicial y cerró a $1.345 para la compra y a $1.375 para la venta, 15 pesos por debajo del cierre anterior. Esta cotización deja la brecha con el tipo de cambio oficial en 46,8%, mínimos desde el 24 de junio pasado, mientras que el spread con el MEP se reduce a 3,2%, el nivel más bajo en un mes.

El dólar MEP disminuyó más de $13 a $1.332,91, colocando la brecha con el oficial en 42,3%. El Contado con Liquidación (CCL) también cedió casi $8, situándose en $1.329,77, con un spread de 41,9% respecto al oficial.

El Banco Central logró comprar US$ 17 millones, y las reservas cerraron en US$ 27.311 millones. Sin embargo, las reservas brutas internacionales registraron su mayor caída diaria desde principios de abril, fundamentalmente debido a un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI), junto con una caída en las cotizaciones de otros activos que componen las reservas, además del dólar. En total, las reservas disminuyeron en US$ 882 millones.

Julio fue un mes muy volátil para el dólar blue, comenzando con un incremento de $135 (+9,7%) en las primeras dos semanas, pero luego redujo su precio y cerró con una leve variación de $5 (0,4%).

En el Matba Rofex, el dólar futuro para fines de agosto bajó 0,1% a $961,00, mientras que para septiembre disminuyó 0,3% a $993,50. Para diciembre, el contrato se contrajo 0,6% hasta los $1.122.

El dólar tarjeta o turista y el dólar ahorro (o solidario) se negocian a $1.527,20, mientras que el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.340,87. (Agencia OPI Santa Cruz)