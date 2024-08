Alberto Fernández enfrenta denuncias de violencia de género: “Lo vamos a sobrellevar”

El ex presidente Alberto Fernández rompió el silencio sobre los rumores que han circulado en torno a su salud, tras la denuncia por violencia de género presentada en su contra por la ex primera dama Fabiola Yañez. Fernández, al ser consultado por la Agencia Noticias Argentinas, respondió de manera escueta: “Gracias por preocuparse. Lo vamos a sobrellevar”, desestimando así las versiones que indicaban la presencia de personal médico en su domicilio en Puerto Madero.

La denuncia, presentada por Yañez el pasado martes, acusa a Fernández de “violencia física y psicológica”. Ante esto, el juez federal Julián Ercolini ordenó una medida de restricción contra el ex mandatario y le prohibió salir del país. En paralelo, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6, dirigida interinamente por Carlos Rívolo, se comunicó con Yañez para informarle sobre los pasos del proceso judicial y los derechos que le asisten, según se informó en un comunicado oficial.

La situación se complicó para Fernández cuando en el marco de la causa de los seguros, la justicia accedió a mensajes contenidos en el celular de su secretaria, lo que llevó a la presentación formal de la denuncia por parte de Yañez. La gravedad de la situación ha motivado diversas reacciones, incluyendo la de unos 40 diputados de Unión por la Patria (UxP), quienes solicitaron que la Cámara de Diputados se pronuncie de manera firme ante los hechos denunciados.

El proyecto de resolución, impulsado por Mónica Macha y respaldado por destacados miembros del bloque oficialista, como Germán Martínez y Eduardo Valdés, refleja la preocupación por la situación. A su vez, la organización kirchnerista La Cámpora expresó su solidaridad con Yañez, condenando enérgicamente los hechos de violencia machista y recordando episodios en los que Fernández, según afirman, ejerció violencia contra la ex presidenta Cristina Kirchner y otras mujeres de su entorno.

Ayelén Mazzina, ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad, también se pronunció sobre el tema, asegurando que Yañez “nunca” le pidió ayuda. No obstante, Mazzina subrayó que si la ex primera dama lo hubiera hecho, su respuesta habría sido la misma que ante cualquier otra mujer que solicitara su apoyo, sin importar su posición. (Agencia OPI Santa Cruz)