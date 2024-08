Modelo Sofía Pacchi niega vínculo sentimental con el ex presidente Fernández

Sofía Pacchi, modelo y ex asesora de Fabiola Yañez, desmintió categóricamente cualquier relación sentimental con el ex presidente Alberto Fernández y rechazó haber sido la responsable de filtrar las fotos del polémico festejo de cumpleaños en Olivos durante la pandemia. En un comunicado emitido el domingo por la noche, Pacchi respondió a las recientes acusaciones que la involucraban en una supuesta pelea entre Fernández y Yañez, que incluso habría derivado en denuncias de violencia de género.

“Ante esta ola de difamaciones que se ciernen sobre personas que, por motivos estrictamente laborales, hemos estado vinculadas a la Casa de Gobierno durante el mandato de Alberto Fernández, resulta imperioso aclarar que no he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el ex presidente”, afirmó Pacchi en su comunicado.

La modelo, que era cercana a Yañez tanto en lo personal como en lo profesional, fue señalada como la causante de la crisis en la pareja presidencial, lo que ella tildó de “mentira de la peor calaña” con intenciones de injuriarla. Asimismo, Pacchi se desvinculó de la filtración de las fotografías del cumpleaños de Yañez, evento que generó una de las mayores controversias durante la gestión de Fernández, al realizarse en plena época de restricciones por la pandemia del coronavirus.

Pacchi también reveló el impacto emocional que estos rumores han tenido en su vida, afirmando que se ha sentido “vulnerada, maltratada y empujada al abismo de la depresión”. Aseguró que esta situación le ha causado un “calvario” que no desearía ni a sus detractores.

Finalmente, la ex asesora expresó su tristeza y sorpresa ante lo que se ha revelado sobre la relación entre Yañez y Fernández, deseándole lo mejor a la ex primera dama, con quien, según sus palabras, mantiene una relación a distancia. (Agencia OPI Santa Cruz)