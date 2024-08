Martín Tetaz sobre Javier Milei: “la agresión habla del agresor”

El diputado nacional Martín Tetaz, perteneciente a la Unión Cívica Radical (UCR), se refirió a la publicación realizada por el presidente Javier Milei, en la que se burla de una foto en la que aparece junto al legislador provincial de Misiones, Germán Kiczka. Tetaz, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, afirmó que “hay que dejarlo que se exponga solo en el mensaje” porque “la agresión habla siempre del agresor”.

Tetaz explicó que no tiene intenciones de responder a las agresiones ni de tomar acciones legales contra Milei, señalando que “si uno contesta agresiones, cae al barro que le están proponiendo”. En lugar de distraerse con este conflicto, el diputado indicó que prefiere concentrarse en temas más importantes como las jubilaciones y el financiamiento del reciente aumento aprobado en el Congreso.

Al ser consultado sobre si se siente defraudado por el presidente tras su apoyo a la Ley Bases, Tetaz aclaró que su apoyo no fue hacia Milei, sino “al país”. En cuanto a la reforma jubilatoria, destacó que el aumento aprobado “ahorra millones de juicios para el Estado, les devuelve la inflación del mes de enero y es igual a la mínima que se está pagando ahora con el bono” otorgado por el Gobierno.

Tetaz también mencionó que el ajuste no estaba dirigido a los jubilados, y recordó que “el 8% que se comieron en enero estaba también en el dictamen de los diputados y senadores del PRO”. Finalmente, manifestó su incertidumbre sobre la postura del PRO, dado que no apoyaron el proyecto en Diputados y no lograron marcar la diferencia en el Senado. Sin embargo, Tetaz aseguró que si el Gobierno veta la medida, insistirán con los 2/3 para lograr su aprobación. (Agencia OPI Santa Cruz)