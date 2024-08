En un reciente incidente que generó tensiones entre Chile y Argentina, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) desplegó aeronaves de combate desde la base aérea de Chabunco en Punta Arenas, en respuesta a una supuesta violación del espacio aéreo chileno por parte de aviones argentinos. La ministra de Defensa de Chile, Maya Fernández, confirmó la activación de los protocolos de defensa aérea, señalando que se trató de una alerta ante un tráfico aéreo no identificado en la zona oriental del Estrecho de Magallanes, cerca de las 19:00 horas del martes 27 de agosto.

Según la versión chilena, los radares y la tecnología de vigilancia en la región austral detectaron una incursión aérea no declarada, que aparentemente correspondería a aviones argentinos. Esto motivó el despegue inmediato de dos aviones F-5 de la FACh para supervisar la zona. Sin embargo, tras la búsqueda, no se logró encontrar ningún aparato aéreo en el área, y posteriormente se perdió el contacto con el supuesto tráfico aéreo no identificado.

Por su parte, desde el Ministerio de Defensa de Argentina desmintieron la acusación, asegurando que “en esa franja horaria no hubo vuelos de aviones argentinos, ni militares ni civiles”. Fuentes oficiales indicaron que se enteraron del incidente por el posteo de la ministra chilena en redes sociales y afirmaron que no hubo ningún requerimiento formal por parte de las autoridades chilenas hacia la cartera de Defensa, ni a la Fuerza Aérea Argentina.

La Fuerza Aérea Argentina emitió un comunicado oficial detallando que la única actividad aérea registrada el 27 de agosto fue un vuelo comercial de LADE, operado por un avión Twin Otter, que realizó su recorrido habitual entre Río Gallegos, Ushuaia y Río Grande, sin involucrarse en ningún incidente.

Chile y Argentina en desacuerdo por supuesto incidente aéreo en el Estrecho de Magallanes

El hecho fue inicialmente reportado por un usuario de la red social X, César Quezada, quien alertó sobre una supuesta misión de intercepción real hacia la frontera con Argentina, una versión que luego fue confirmada por fuentes a Radio Bío Bío.

La ministra Fernández declaró que se ha iniciado una investigación para esclarecer la supuesta violación del espacio aéreo chileno y aseguró que la FACh actuó de manera diligente en defensa de la soberanía nacional. “Lo que corresponde decir y para tranquilidad de toda la ciudadanía es que la Fuerza Aérea activó los protocolos y defendió nuestra frontera y soberanía como corresponde”, concluyó la ministra. (Agencia OPI Santa Cruz)