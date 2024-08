YPF recompra bonos con vencimiento en 2025 y 2027 por US$ 500 millones

YPF anunció que destinará US$ 500 millones para recomprar Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento entre 2025 y 2027, como parte de una estrategia financiera para mejorar su perfil de deuda. Las obligaciones que serán parcialmente recompradas incluyen la Clase XXXIX, con vencimiento el 28 de julio de 2025, y la Clase LIII, con vencimiento el 21 de julio de 2027.

La ON Clase XXXIX, emitida en 2015, tiene un valor nominal total de US$ 1.130 millones y paga una tasa de interés del 8,5%. La ON Clase LIII, emitida en 2017, tiene un valor nominal total de US$ 809 millones y un cupón de 6,95%.

YPF planea financiar esta recompra mediante una nueva emisión de deuda, buscando mejores condiciones de mercado. Una de las nuevas ON tendrá vencimiento en 2031, será a tasa fija y pagará intereses semestralmente.

La petrolera ofrecerá incentivos para aquellos tenedores de bonos que acepten la recompra antes del 12 de septiembre. Por cada bono de la Clase XXXIX, se pagará US$ 1.012,50; después de esa fecha y hasta el 27 de septiembre, el monto bajará a US$ 962,50. Similarmente, por cada bono de la Clase LIII se pagará US$ 971,50 si se vende antes del 12 de septiembre, y US$ 921,50 si se vende después. (Agencia OPI Santa Cruz)