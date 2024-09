La controversia en torno a Fabiola Yáñez y Alberto Fernández: ¿Qué revelan los nuevos testimonios?

En medio de una creciente controversia judicial y mediática, el ex presidente Alberto Fernández ha vuelto a ser el centro de atención, esta vez enfrentando graves acusaciones de violencia de género formuladas por su ex pareja, Fabiola Yáñez. Un artículo reciente de Horacio Verbitsky en “El Cohete a la Luna” ha revelado detalles clave sobre la denuncia de Yáñez y el tratamiento estético que recibió días antes de que se tomara la famosa foto de su hematoma.

Según Verbitsky, Yáñez sostiene que los moretones visibles en su rostro fueron causados por repetidas agresiones físicas por parte de Fernández. Sin embargo, el ex presidente ha mantenido consistentemente que esos hematomas fueron el resultado de un tratamiento estético con plasma rico en plaquetas (PRP), realizado por la cosmetóloga María Florencia Aguirre. Verbitsky informa que Aguirre será llamada a declarar el próximo 5 de septiembre y advierte que podría enfrentar cargos por ejercicio ilegal de la medicina o falso testimonio, lo que agrega una capa de complejidad al caso.

Ecos silenciosos: “testigo A”

La publicación también presenta el testimonio de una “Testigo A”, cuya identidad ha sido reservada. Esta testigo, identificada como Teresa, ha trabajado durante más de una década con Fernández, tanto en su residencia de Puerto Madero como en la Quinta Presidencial de Olivos. Teresa atribuye los golpes no a la violencia de Fernández, sino a las caídas sufridas por Yáñez debido a su consumo excesivo de alcohol. Describe situaciones en las que encontró a la ex primera dama “tirada en el piso” después de noches de excesos, ocultando alcohol en la residencia para que Fernández no se enterara. “Le salían los golpes luego de las caídas que sufría por la ingesta de alcohol”, declaró Teresa, aportando una versión que complica aún más el panorama.

El artículo también incluye el testimonio de la niñera de Francisco Fernández Yáñez, identificada como Testigo G, quien respaldó la versión del ex presidente, afirmando que los moretones en el rostro de Yáñez aparecieron tras someterse al tratamiento estético de PRP. Sin embargo, también acusó a Yáñez de negligencia en el cuidado del niño, describiendo cómo tuvo que sostenerla en estado de ebriedad.

Fernández ha presentado ante el tribunal veinte fichas médicas que documentan el tratamiento psiquiátrico que Yáñez siguió en 2016, mucho antes de iniciar su relación con él. Estas fichas, provenientes del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), fundado por el neurólogo Facundo Manes, contienen diagnósticos de trastorno de personalidad, bipolaridad y adicción al alcohol. Con esta documentación, el ex presidente busca demostrar que los problemas emocionales y de salud de Yáñez no son consecuencia de un supuesto maltrato, sino preexistentes.

Por su parte, Yáñez ha contrarrestado, afirmando que “su inestabilidad emocional y su alcoholismo son consecuencia del maltrato recibido y de la pérdida de un embarazo”, señalando su relación con Fernández como la raíz de su sufrimiento. (Agencia OPI Santa Cruz)