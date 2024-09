Edmundo González Urrutia se mantiene en Venezuela y no pedirá asilo

El abogado de Edmundo González Urrutia, José Vicente Haro, confirmó que el dirigente opositor se encuentra “a resguardo” dentro de Venezuela y, por el momento, no contempla abandonar el país. Según Haro, la familia de González Urrutia está dispuesta a recibir a las autoridades venezolanas en su casa si se presenta una orden de allanamiento.

González Urrutia enfrenta una orden de detención emitida por la Justicia de Venezuela, que lo acusa de difundir actas electorales que lo mostraban como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, resultado que fue desconocido por las autoridades locales. Aunque la orden de arresto fue firmada, aún no ha sido ejecutada, ya que el ex candidato se encuentra en un lugar desconocido.

Haro también señaló que González Urrutia no tiene planes de irse de Venezuela, pedir asilo, ni refugiarse en una embajada, ya que considera que estas opciones no se corresponden con la voluntad de los venezolanos expresada en las elecciones. Sin embargo, advirtió que la vida del dirigente corre peligro, motivo por el cual no tiene previsto regresar a su vivienda familiar.

Desde que pasó a la clandestinidad, días después de las elecciones, la ubicación de González Urrutia ha sido desconocida, y a diferencia de otros líderes opositores como María Corina Machado, no ha vuelto a aparecer en público. La oposición se declaró ganadora de las elecciones, mientras que la Justicia venezolana aseguró que Nicolás Maduro había vencido, sin mostrar las actas electorales correspondientes. La comunidad internacional ha expresado su desconocimiento de la victoria de Maduro y ha condenado la orden de detención contra González Urrutia. (Agencia OPI Santa Cruz)