“No le voy a tirar mierda”: Santiago Cafiero sobre la denuncia contra Alberto Fernández

El ex canciller Santiago Cafiero sostuvo que el ex presidente Alberto Fernández fue víctima de una “gran condena social anticipada” en el marco de la denuncia por violencia de género realizada por la ex primera dama, Fabiola Yañez. En declaraciones radiales, Cafiero afirmó que no se sumará a las críticas hacia el ex mandatario y que no “pateará a una persona en el suelo”.

“Hubo una operación política y una gran condena social anticipada, y yo no me prendí. No le voy a tirar mierda al chabón ni voy a patear a una persona en el suelo. Nunca lo hago y tampoco lo voy a hacer con Alberto Fernández”, señaló el actual diputado de Unión por la Patria (UxP).

Cafiero agregó que confía en que la Justicia podrá esclarecer los hechos, y mientras tanto, se mantendrá “respetuoso de la estrategia” que Fernández esté llevando a cabo en su defensa. Además, reveló que ha mantenido contacto telefónico con el ex presidente luego de que se conociera la denuncia de Yañez.

“Es una denuncia muy grave, que él está explicando y aclarando en la Justicia. Las opiniones sobre esto no van a ayudar a nadie”, subrayó el ex jefe de Gabinete, quien afirmó haber acompañado la gestión política de Fernández durante su mandato. (Agencia OPI Santa Cruz)