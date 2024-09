Vidal criticó con dureza a YPF y anticipó una demanda judicial por desinversión

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal criticó este miércoles duramente a la conducción de la empresa YPF y anunció que el gobierno trabaja en una demanda judicial por la desinversión en las áreas de Zona Norte, pérdida de regalías y el reclamo de acciones sobre el pasivo ambiental en los yacimientos.

A su vez, el mandatario santacruceño aplaudió la decisión del Sindicato de Petroleros de definir un paro por tiempo indeterminado hasta que YPF “se siente a negociar”.

“No nos tiembla el pulso para convocar a una movilización masiva hasta la torre lujosa de Puerto Madero”, dijo Vidal al referirse a la protesta que podría trasladarse hasta las oficinas centrales de la operadora.

El gobernador hizo un recorrido por los problemas y la “difícil situación que atraviesa la provincia de Santa Cruz” como la falta de obra pública; las indecisiones en la venta de carbón que se extrae en YCRT; la paralización de las obras de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz que “si el gobierno nacional no se puede poner de acuerdo con el estado chino, acá está Santa Cruz para ponerse adelante” y; la falta de valor agregado en la pesca que afecta a los puertos en Puerto Deseado y Caleta Olivia.

Apuntó duramente a los “distintos gobiernos nacionales por las malas decisiones que han llevado a estas crisis” y dijo que “esto no es contra de una persona, una institución o un gobierno, es contra de las malas decisiones que perjudican al pueblo trabajador. Muchas de esas decisiones son tomadas por no tener conocimiento de lo que pasa en el interior nacional y productivo. Siempre las decisiones se toman sobre lo que puede suceder en el gran Buenos Aires. ¿Qué piensan hacer con el resto del pueblo argentino, con el interior, con las provincias productivas que tienen recursos renovables y no renovables, con trabajadores con ganas de producir?”.

Durante el mediodía se llevó adelante un acto en Caleta Olivia en el marco del paro y movilización dispuesto por el gremio de Petroleros quienes piden a YPF que invierta en los yacimientos de Zona Norte, se haga cargo del pasivo ambiental que dejó la actividad porque “nadie se retira sin remediar” y, a su vez, conocer, en caso que se retire de Santa Cruz, qué empresas se harán cargo de las áreas hidrocarburíferas que podría dejar de explotar la empresa de capital estatal.

Vidal indicó que la provincia perdió ingresos por “7 mil millones de pesos en agosto” por la desinversión de YPF y calificó como “gravísimo lo que hicieron” en los yacimientos convencionales.

Además, apuntó contra la gestión anterior por haber “regalado las áreas durante la extensión de la concesión de 2027 a 2042 y en este pueblo nadie dijo nada, todos se quedaron callados”.

El gobernador sostuvo que la decisión de retirada fue tomada “hace muchos años” y añadió que preocupa al gobierno “la falta de claridad y compromiso con los pasivos ambientales que la compañía dejará”.

“Estamos preparando con el grupo de abogados una presentación ante la justicia por la pérdida de regalías de los últimos años. No se garantizó la producción en lo más mínimo, los resultados son nefastos”, argumentó.

Vidal apuntó que hay empresas interesadas en asumir la explotación de las áreas que podría dejar YPF, aunque señaló que las condiciones impuestas por la petrolera dificultan las negociaciones dado que “quieren imponer que el petróleo que se extraiga sólo se lo vendan a ellos”.

El encuentro estuvo encabezado por Vidal junto a dirigentes gremiales del Sindicato del Petróleo, Gas y Energías Renovables, Rafael Güenchenen, y Petroleros Jerárquicos, José Lludgar a los que se sumaron referentes de UOCRA, Vigiladores, Luz y Fuerza, ATE y APS Río Turbio y UPCN.

Bajo el lema “Santa Cruz no se entrega”, participaron presidentes de Comisiones de Fomento, intendentes de la Zona Norte y legisladores provinciales.

Durante la jornada de protesta, no hubo expendio de combustible en las estaciones de servicio de Caleta Olivia porque los trabajadores se adhirieron a la medida de fuerza y el secretario general de Petroleros anticipó que la medida de fuerza seguirá “hasta que YPF se siente a negociar”. (Agencia OPI Santa Cruz)