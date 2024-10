Renunció el diputado Pedro Valenzuela y podría haber cambios en el Gabinete

El diputado provincial Pedro Valenzuela que ingresó a la legislatura provincial en la lista de Por Santa Cruz presentó su renuncia y este jueves se tratará en el recinto.

Valenzuela, un radical que se alejó de la estructura partidaria, llegó a Diputados en la lista de SER Santa Cruz y tras su renuncia podría ser reemplazado por Nicolás Brizuela, actual subsecretario de Interior o, la llegada del actual ministro de Gobierno, Pedro Luxen, quienes son los que siguen en el orden sucesorio.

El legislador indicó a través de redes sociales “con una profunda reflexión y un gran sentido de responsabilidad, he tomado la difícil decisión de renunciar a mi banca como diputado provincial. Esta elección no ha sido fácil, pero es indeclinable y necesaria para mí en este momento”.

En ese sentido agradeció al gobernador Claudio Vidal “y a todo el gobierno provincial por su liderazgo y compromiso con el que trabajan día a día para nuestra querida provincia”.

En tanto, Luxen no desmintió la posibilidad de asumir la banca de Diputados al sostener que “si el gobernador de la provincia, como en muchas oportunidades me ha solicitado y me ha requerido que tome o no un puesto dentro del gobierno, siempre estuve y seguiré estando a disposición de lo que él disponga”.

Sin embargo, sostuvo que Vidal “no ha hablado por esta situación conmigo todavía. Es una decisión que tomará el gobernador. Soy orgánico, donde me necesiten y pueda ser útil así va a ser”. (Agencia OPI Santa Cruz)