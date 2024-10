Alberto Fernández pide apartar al fiscal de la causa por violencia de género

La defensa del ex presidente Alberto Fernández solicitó el apartamiento del fiscal federal Ramiro González en la causa en la que se investiga al ex mandatario por presunta violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez. La abogada defensora de Fernández, Silvina Carreira, justificó la petición alegando una “absoluta pérdida de confianza” y una “afectación a los principios de objetividad, legalidad y oficialidad” en la investigación.

Este pedido se realizó un día después de que España cerrará el trámite para llevar a cabo una pericia al celular de Yañez, debido a que la ex primera dama no se presentó en dos ocasiones a las citaciones. Como resultado de esta inasistencia, el fiscal González solicitó nuevas medidas de prueba relacionadas con los dispositivos móviles de otros allegados a la pareja.

En el escrito presentado al juez federal Julián Ercolini, Carreira criticó la manera en que se ha llevado adelante la investigación, señalando una “relación asimétrica” entre la defensa y la acusación, y acusando a la Fiscalía de actuar de forma parcial y carente de responsabilidad. Además, subrayó que mantener al fiscal González en la causa violaría el derecho a una defensa seria y efectiva para su cliente.

El juez Ercolini, que delegó la investigación en la Fiscalía, ahora enfrenta dos opciones: reasumir la conducción del caso o convocar a una audiencia para escuchar los argumentos de ambas partes y decidir si confirma a González en la investigación o lo aparta y designa a otro fiscal.

La defensa de Fernández también denunció irregularidades procesales, como el impedimento de participar en la audiencia donde se tomó declaración a Fabiola Yañez y la negativa a permitirle controlar la producción de pruebas fundamentales, como la extracción forense del celular de Yañez. La abogada calificó el intento fallido de realizar esta pericia en España como una “burla” y una falta de respeto hacia la Fiscalía y la defensa.

En respuesta a estos problemas, el fiscal González ha ordenado nuevas medidas de prueba y aún no ha decidido si convocará a Fernández para una declaración indagatoria. Como parte del proceso, también se ha citado a Sofía Pacchi, una ex amiga de Yañez, para declarar como testigo el próximo 17 de octubre. Además, se ha solicitado una pericia para analizar las fotografías y videos de Yañez con supuestos moretones que forman parte del expediente, con el objetivo de establecer su autenticidad y determinar la fecha y hora en que fueron tomados. (Agencia OPI Santa Cruz)