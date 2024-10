ANSeS confirma el fin de la moratoria previsional en 2025

El Gobierno confirmó que no habrá una prórroga para la moratoria previsional, la cual vence el 23 de marzo de 2025. El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Mariano de los Heros, informó que no se tiene previsto extender este programa que permite a las personas sin los 30 años de aportes necesarios acceder a la jubilación. Estas declaraciones se dieron durante una reunión ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en respuesta a una consulta de la diputada Julia Strada.

De los Heros enfatizó que la decisión de no extender la moratoria previsional se debe a que no está contemplada en el Presupuesto 2025, ni como gasto ni como ingreso. La medida afecta a miles de personas que no alcanzan los años de aportes requeridos, y que ahora deberán buscar otras opciones para acceder a un beneficio previsional.

En su lugar, el titular de la ANSeS señaló que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cubrirá a la población vulnerable que no puede jubilarse bajo el régimen actual. Esta prestación, dirigida a personas mayores de 65 años, equivale al 80% de la jubilación mínima, y es una opción para aquellos que no lograron acumular suficientes años de aportes.

La ley de moratoria previsional vigente, sancionada el 28 de febrero de 2023, permitía a hombres y mujeres adquirir aportes para completar los 30 años requeridos para acceder al beneficio jubilatorio. Esta medida estaba destinada a alrededor de 800.000 ciudadanos, permitiéndoles regularizar sus deudas previsionales a través de un plan de pagos en hasta 120 cuotas. De estos, se estimaba que 552.000 mujeres y 327.000 hombres podrían beneficiarse del programa al momento de su implementación.

Además, la moratoria también contemplaba la posibilidad de que los trabajadores de 50 años con menos de 20 años de aportes pudieran realizar pagos adicionales para llegar a la edad jubilatoria sin deudas previsionales. La eliminación del proyecto que derogaba la moratoria y la modificación de las condiciones de jubilación han dejado a muchas personas preocupadas por su futuro económico, al no contar con una alternativa clara para completar sus aportes. (Agencia OPI Santa Cruz)