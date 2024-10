Dos cuestiones que señalamos eran exactas: las Represas no arrancarán y Claudio Vidal nunca fue a negociar el tema de la hidroeléctrica a China

Cuando la prensa provincial se nutría de la información proveniente del Departamento de Comunicación de la UTE Represas Patagonia y de la UOCRA, intentando instalar la inminencia de un grave conflicto por la demora en el inicio de las obras sobre el río Santa Cruz, dijimos con total conocimiento de fuentes muy seguras del gobierno nacional, que las obras, a pesar de las presiones, al menos por lo que resta del año 2024 no se iniciarían.

Contrariamente a los mensajes “alentadores” sobre la firma inminente de la Adenda 12, señalamos que el gobierno nacional había puesto en pausa la obra, hasta tanto se auditaran los procesos previos que han llevado a que la obra a 12 años y 2.000 millones de dólares “invertidos” este adelantada en alrededor de un 35% en total y con un retraso significativo en Cóndor Cliff, por el hecho del movimiento del suelo, algo que también OPI publicó en exclusiva, cuando nadie, ni la propia UTE, había dado a conocer el incidente.

El portal EcoJournal, un site de Energía que se ocupa de publicar novedades alrededor de obras de este tipo, hizo una publicación que pone blanco sobre negro, en cuanto a la realidad en que se desenvuelve el proyecto “Represas sobre el río Santa Cruz”.

Tal como lo describe el artículo, el gobierno puso en Enarsa, además del titular Tristán Socas, a Sergio Viana a quien le asignó el rol de nuevo interlocutor con el consorcio integrado por la compañía china Gezhouba y Eling (Electroingeniería).

Tristán Socas y Marcelo Corda asumieron hace tres semanas como presidente y vice de la empresa estatal Enarsa con el respaldo del poderoso asesor presidencial Santiago Caputo. Corda, que además se viene desempeñando en los hechos como gerente general de la compañía, promovió la incorporación de Sergio Viana, un ex ejecutivo de Techint con más de 20 años de experiencia en el segmento de construcción de grandes proyectos de infraestructura, con un objetivo bien concreto: ser el nuevo interlocutor de Enarsa encargado de negociar con la empresa china Gezhouba la reactivación de la construcción de las represas de Santa Cruz, señala Ecojournal, lo cual deja especialmente de lado el mensaje que intenta armar el Gobernador Claudio Vidal, quien se arroga acciones en este sentido, que nunca existieron, tal como lo difunde el gobierno provincial en Santa Cruz y además deja claramente expresado que no es su competencia política la de negociar con el gobierno Chino, con lo cual, el mensaje de que el viaje a ese país fue para.

Vidal, solo la ve pasar

Viana, la semana pasada, se reunió con directivos de la UTE integrada por Gezhouba y Eling Energía (ex Electroingeniería) para intentar dar los pasos necesarios y llegar a mediados de enero/25 con alguna posibilidad de reinstalar la obra. Lo primero es poder encauzar la negociación para firmar la Adenda Nº 12 al contrato original firmado con entidades chinas en 2014, dado que las obras en Santa Cruz permanecen paralizadas desde noviembre del año pasado.

Según la información provista, para reiniciar los trabajos el 15 de enero 2025, las partes deberían firmar la adenda Nº 12 a más tardar el 30 de noviembre. Luego, el gobierno de Javier Milei deberá solicitar formalmente, con el respaldo de Enarsa y de la UTE a cargo del proyecto, el desembolso Nº 7 por unos US$ 500 millones del crédito sindicado por un consorcio de bancos como China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China.

Indica el medio de energía que el primer paso es acercar a las partes en cuanto a readecuación presupuestaria equivalente a unos 500 millones que reclama la UTE por el encarecimiento de la obra por fallas en el proyecto de ingeniería diseñado por Enarsa (deslizamientos del suelo rompieron parte de la estructura civil de una de las dos represas) y por la redeterminación de precios con relación al programa de desarrollo original. “Es difícil hablar de cifras porque existen redeterminaciones desde 2018 y a su vez algunos certificados por avance de obras impagos desde el año pasado. Lo importante es que lo que se negocie ahora permite la reactivación y finalización de la obra. Lo peor que nos puede pasar es arrancar y frenar de nuevo”, le confiaron a ese medio.

Si no hay auditoría, no hay plata

He aquí uno de los puntos fundamentales que hemos repetido hasta el cansancio: si no se revisan los números de las represas, no habrá disponibilidad de fondos. Este es uno de los puntos prioritarios que tendrá Viana en su gestión: revisar esos números.

La nueva conducción que encabeza Socas incluso prevé contratar una consultora privada para evaluar alternativas técnico-económicas para conectar a las represas con el Sistema de Interconexión (SADI), dado que el contrato con Gezhouba-Eling prevé sólo el tendido de una línea de 500 kV hasta la estación transformadora de Santa Cruz.

Y sobre el factor político la nota de Ecojournal indica que la conducción de Enarsa fue designada directamente por Santiago Caputo, uno de las tres personas con más poder del gobierno de Milei e inclusive en lo doméstico, la negociación es relevante políticamente “porque fortalecería la relación entre la Casa Rosada y Claudio Vidal, gobernador de la provincia patagónica, que alineó a los diputados santacruceños con el oficialismo en varias de las votaciones claves que enfrentó en Ejecutivo en el Congreso” dice Ecojournal, confirmando otra de nuestras informaciones: Vidal negoció las manos a cambio de favores políticos con el presidente Milei.

Las consideraciones finales hacen hincapié en la imposibilidad de que la obra se reactive antes de fin de año, pero aún así, dependerá de varios aspectos relativos a un detallado informe donde quede claramente establecido dónde fueron a parar 1.850 millones de dólares, cuál es la deuda actual y la trazabilidad de los fondos de las adendas anteriores y el compromiso cierto de que la obra va a empezar para ser concluida.

Cualquier cosa que digan los medios abonados a la pauta y la UTE o la UOCRA que son partes interesadas en el “siga-siga” sin ahondar en el origen de los gastos, los desvios de fondos, la corrupción y las irregularidades de todo tipo que rodean a las Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, son fuegos de artificios, como en estos últimos 13 meses.

La única realidad es que mientras no se audite la obra y no se clarifiquen los números, las Adendas, deberán esperar. (Agencia OPI Santa Cruz)