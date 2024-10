Fabiola Yañez y Alberto Fernández: revelan fuertes mensajes privados

Una conversación privada entre la ex primera dama Fabiola Yañez y el ex presidente Alberto Fernández salió a la luz en las últimas horas, revelando tensos intercambios y acusaciones de violencia verbal y maltrato emocional. En los mensajes, Yañez le pidió a Fernández que no le dijera “cosas de psicópata” como que “quiere morirse”, ya que no le creía nada. El diálogo se conoció luego de que Fernández expresara que esperaba morirse “solo en el departamento” y que “alguien” lo encontrara para avisarle a ella.

El fiscal Ramiro González recibió las copias de estas conversaciones, presentadas por la querella después de un fallido intento de análisis del celular de la ex primera dama. Además, el juez Julián Ercolini rechazó los testigos propuestos por la defensa de Fernández, tal como había solicitado la parte querellante, y se espera que esta semana declare Sofía Pacchi, ex amiga de Fabiola Yañez.

En uno de los mensajes, Yañez expresó: “Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”, en referencia a episodios de presunto maltrato físico. Según fuentes consultadas por Infobae, el contenido de los chats también permitió reconstruir la relación de la pareja en los meses previos a la denuncia de violencia de género presentada por Yañez contra Fernández el pasado 7 de agosto.

En otros mensajes, Fernández lamentó el fin de la relación y se mostró arrepentido por el dolor causado. “Lamento mucho todo. Me doy cuenta de que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé”, escribió el ex mandatario. Por su parte, Yañez respondió con escepticismo y destacó las dificultades económicas que enfrentaba: “Yo necesito más que la serie, necesito hablar con vos. ¿Qué pasó con lo que te pedí?”, insistió.

La conversación escaló en intensidad cuando Yañez acusó a Fernández de manipulación y falta de apoyo. “Me llamaste para que te salve de una denuncia, me hiciste mentir y hablás de extorsión”, señaló, añadiendo que había pedido su ayuda repetidamente para poder trabajar y subsistir. Fernández, por su parte, negó las acusaciones y aseguró que siempre intentó ayudarla: “Siempre te voy a ayudar porque siempre voy a amarte, aunque vos no me ames”, dijo.

Yañez también le reprochó a Fernández haberla dejado en una situación de vulnerabilidad, tanto emocional como económica, mencionando que su vida en España se debía a la manera en que él la “defenestró” públicamente. Fernández respondió mencionando que la política era la causa de las dificultades que enfrentaban: “Vos estás ahí porque la política es cruel. Si hubiera sido reelecto, no estarías allí”, aseguró.

En un momento más dramático de la conversación, Fernández manifestó sentirse desolado y deseó morir solo, lejos de su hijo Francisco, a lo que Yañez respondió con dureza, pidiéndole que dejara de hacer declaraciones manipuladoras. “No vengas con cosas de psicópata que se quiere morir. No te creo nada”, expresó, señalando que su prioridad era buscar soluciones y no más conflictos.

Finalmente, el diálogo concluyó con una conversación sobre su hijo Francisco, donde Yañez sostuvo que ella y su familia se encargaban de que el niño fuera feliz, mientras Fernández le pidió que no lo alejara de él. La respuesta de Yañez fue contundente, al mencionar que había tratado de mantener la relación entre el niño y su padre abierta y disponible, a pesar de las dificultades. (Agencia OPI Santa Cruz)