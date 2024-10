Casanello rechazó pedido de nulidad y mantiene el dictamen de sobreseimiento a Cristina Kirchner

El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido de nulidad presentado contra el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, que proponía el sobreseimiento de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa por lavado de activos conocida como la “ruta del dinero K”, en la que el empresario Lázaro Báez fue condenado. La nulidad había sido solicitada por la Asociación Civil “Bases”, que actúa como querellante en la causa, tras haber sido aceptada por la Cámara Federal porteña.

Casanello argumentó que la solicitud de nulidad no tiene sustento, ya que no se cuestiona la validez del dictamen del fiscal, sino que se trata de diferencias sobre el mérito de las pruebas presentadas. El magistrado subrayó que la querella particular es la única parte que está impulsando la investigación penal en este momento, dado que Marijuan, en su rol de fiscal, dejó de ser acusador tras ratificar su postura a favor del sobreseimiento de Cristina Kirchner por falta de pruebas que la vinculen directamente con las maniobras de lavado de dinero atribuidas a Báez.

El juez destacó que esta situación es inédita en las condiciones actuales del expediente, que lleva más de una década en curso, y afirmó que su deber es “asumir el rol de guardián de la legalidad”. En su fallo, Casanello sostuvo que el dictamen del fiscal está debidamente fundamentado, y que Marijuan expuso su postura de manera coherente y razonada, basada en las pruebas presentadas durante el proceso.

A pesar de la postura de la fiscalía, la ex vicepresidenta continúa imputada en la causa y se están realizando nuevas medidas de prueba ordenadas por la Cámara Federal, que había revocado un sobreseimiento anterior. (Agencia OPI Santa Cruz)