Luis Petri criticó al kirchnerismo y promete reforzar el rol de las Fuerzas Armadas

El ministro de Defensa, Luis Petri, aseguró hoy que el gobierno de Javier Milei “quiere y reivindica a las Fuerzas Armadas”, en contraste con las administraciones kirchneristas, a las que acusó de promover una “persecución y linchamiento” hacia los militares. Durante un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires, Petri sostuvo que, durante los gobiernos kirchneristas, se desfinanciaron las Fuerzas Armadas y se fomentó una visión negativa sobre ellas, afectando tanto su imagen como su capacidad operativa.

Petri afirmó que en los años del kirchnerismo los militares eran objeto de hostigamiento público y relató que muchos uniformados “eran escupidos” cuando salían a la calle con su vestimenta oficial. Incluso, dijo, los hijos de los militares eran objeto de bullying en las escuelas por el simple hecho de mencionar la profesión de sus padres. En ese contexto, el ministro destacó que el actual gobierno busca cambiar esa percepción y subrayó que uno de los principales desafíos es “reequipar a las fuerzas armadas” para que puedan cumplir con sus funciones de “garantizar la paz y la vigilancia del espacio aéreo”.

Petri también criticó lo que llamó un “sesgo ideológico” que, durante las gestiones anteriores, redujo las funciones de los militares. En particular, apuntó contra un decreto impulsado durante el kirchnerismo, que limitaba la actuación de las Fuerzas Armadas en caso de agresiones que no provinieran de un Estado extranjero. El ministro anticipó que en las próximas semanas ese decreto será modificado para permitir a las fuerzas recuperar capacidades funcionales, especialmente en casos de amenazas de organizaciones no estatales, como grupos paramilitares o terroristas.

Entre las nuevas funciones que podrían asumir las Fuerzas Armadas, Petri mencionó el refuerzo de la vigilancia en las fronteras, especialmente en zonas donde no llega la Gendarmería, y su intervención en la prevención de delitos como la pesca ilegal y la trata de personas. El funcionario comparó la situación de Argentina con la de otros países limítrofes, afirmando que tanto Chile como Paraguay utilizan a sus fuerzas militares en las fronteras, algo que, según él, Argentina aún no hace.

Finalmente, Petri celebró el regreso de los desfiles militares y rindió homenaje a los veteranos de Malvinas, quienes ahora encabezan dichas ceremonias. El ministro concluyó afirmando que la gestión de Javier Milei está comprometida en “recuperar a las Fuerzas Armadas” y ponerlas en valor como garantes de la paz en el país. (Agencia OPI Santa Cruz)