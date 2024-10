Peralta y Alegría renunciaron al bloque Unión por la Patria y reavivan la interna del PJ

El diputado por el pueblo de El Calafate, Carlos “Chino” Alegría y el diputado Daniel Peralta renunciaron al bloque opositor “Unión por la Patria” y reavivaron la interna del justicialismo en Santa Cruz que no encuentra aglutinar a los distintos sectores desde que perdieron las elecciones en 2023.

Actualmente el bloque kirchnerista es conducido por quien preside el peronismo en Santa Cruz: el diputado Eloy Echazú, un dirigente del riñón del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

El ex presidente del bloque y ex gobernador Peralta publicó una carta dando cuenta de su decisión donde expresa que “cuando renuncié a la presidencia de este bloque, con la que mis colegas me honraran, el Peronismo necesita un fuerte debate sobre nuestra estrategia ante las políticas que llevan adelante los gobiernos provincial y nacional, que lastiman y agreden el tejido social”.

“Mi posición es pública: No puedo, no debo, ni quiero participar en ningún esquema de acuerdos con NADIE, fuera de la estrategia que discuta nuestro espacio político. Sin embargo, hace diez meses que asumimos y la discusión nunca fue iniciada, mucho menos discutida respecto a cómo nos paramos hacia adentro, convocando a todos para luego ejercer la oposición que nos demanda la sociedad”, argumentó

En la carta pública, el diputado indicó que “tenemos compañeros electos con mucha legitimidad de votos gobernando intendencias. Ellos deberían ser el motor de la búsqueda de los consensos. No puede ser que los ‘egos’ y ‘dedos’, otra vez, amenacen no sólo las elecciones futuras sino también nuestra legitimidad con la gente. Hay que abrir los consejos locales a la militancia y volver a la esencia movimientista, que es lo que somos”.

Peralta dijo que “esta renuncia debe evaluarse, si interesa, COMO UN NUEVO llamado a que los que se probaron y fueron votados por la sociedad se junten y convoquen a la unidad de acción y concepción; y a partir de allí tenga el bloque y los diputados líneas de acciones concretas y una estrategia política clara”.

Por su parte, Alegría justificó su alejamiento del bloque al señalar que “hace falta conducción en el peronismo santacruceño” y aseguró que su referente político es el intendente de El Calafate, Javier Belloni.

“Hay que ponernos a trabajar en las cuestiones verdaderamente importantes para la comunidad. Hace falta una conducción y tener los lineamientos. La falta de diálogo hace difícil que se alcancen los objetivos políticos y electorales”, indicó Alegría.

Este nuevo cimbronazo que tiene el bloque de Unión por la Patria muestra el poco poder para aglutinar a los legisladores que llegaron con el kirchnerismo, dado que a comienzos del período ordinario renunciaron al espacio los diputados Fernando Pérez (Los Antiguos) y Cristian Ojeda (Perito Moreno) y con los alejamientos de Peralta y Alegría serán solo 8 legisladores.

El diputado Daniel Peralta, que se movía con autonomía dentro del bloque, había renunciado previamente a la presidencia por las diferencias internas.

El sector vinculado con Grasso quiso acaparar todo el espectro de un kirchnerismo sin conducción y no solo no lo logró, sino que se atomizó el peronismo provincial.

Sin una conducción clara, Belloni y Peralta ya se juntaron para marcar la cancha al espacio de Grasso.

El diputado de Río Turbio, Carlos Godoy indicó que hoy se vive “una discusión de liderazgo dentro del peronismo de Santa Cruz. Son tiempos en los que se discutirán cargos importantes, como son las diputaciones nacionales” que se elegirán en 2025.

Godoy se esperanza en que “podemos ser gobierno porque el gobierno provincial comete muchos errores y lo vemos en el día a día y es importante que zanjemos rápido las diferencias” aunque reconoció que la división “favorecerá a Claudio Vidal”. (Agencia OPI Santa Cruz)