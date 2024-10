El consumo masivo cae un 17% y alcanza niveles de 2004

El consumo masivo mantiene una preocupante tendencia a la baja, con una caída interanual del 17,1% según un reciente informe de la consultora The Nielsen. Javier González, director comercial de la firma para Uruguay, Argentina, Bolivia y Paraguay, explicó que todos los canales de venta —supermercados, autoservicios y almacenes de barrio— registraron caídas en el último bimestre, con descensos de hasta el 22% en supermercados. En este contexto, el rubro de bebidas sufrió una baja general del 17,5%, con un desplome del 26,5% en las alcohólicas y del 13,9% en las no alcohólicas. El sector de alimentos cayó un 17,1%, liderado por bajas en golosinas (-20%), alimentos básicos (-18,9%) y no básicos (-14,7%).

El informe destaca cómo la inflación, que alcanzó el 284% en la canasta medida por Nielsen, ha impactado en el poder adquisitivo de las familias. González señaló que, con la eliminación de controles de precios como los programas de precios cuidados, la inflación en productos de consumo masivo superó a la inflación general del 209%. Esto ha llevado a que los consumidores opten cada vez más por alternativas más económicas, impactando las ventas de productos premium y beneficiando a las marcas de menor precio.

González comparó el nivel de consumo actual con el de principios de la década de 2000, señalando que se encuentra en niveles per cápita similares a los de 2004-2005. “El consumo masivo en Argentina está en un piso y, aunque ya no vemos caídas tan abruptas como al principio del año, tampoco vemos un repunte”, afirmó. El informe concluye que el consumo ha tocado fondo, y a diferencia de crisis anteriores, no se prevé una recuperación a corto plazo, ubicando esta crisis como más grave incluso que la experimentada durante la pandemia. (Agencia OPI Santa Cruz)