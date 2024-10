Joe Biden acusa a Elon Musk de ser un “trabajador ilegal” y el empresario responde en redes

En medio de la contienda electoral en Estados Unidos, el presidente Joe Biden lanzó fuertes críticas contra el empresario Elon Musk, señalando que “el hombre más rico del mundo trabajó como ilegal” en el país. La polémica declaración, difundida por The Washington Post, surge en un momento clave para la campaña presidencial de 2024, en la que Musk ha mostrado un respaldo activo al candidato republicano Donald Trump.

Biden aseguró que Musk no cumplió con los requisitos de su visa inicial en el país, y cuestionó sus actuales posturas en temas de inmigración. “Es el hombre más rico del mundo y resultó ser un trabajador ilegal aquí. No, hablo en serio. Se suponía que debía estar en la escuela cuando llegó con una visa de estudiante. Pero no fue a la universidad. Violó la ley. ¿Y ahora está hablando de todos esos (trabajadores) ilegales que vienen a este país? Vamos, hombre”, afirmó Biden, en referencia a las críticas de Musk hacia los inmigrantes indocumentados.

La respuesta de Musk llegó pocas horas después a través de su red social, X. En un mensaje directo, el empresario llamó a Biden “el títere Biden” y aseguró que “está mintiendo”. Musk explicó que su visa J-1, inicialmente otorgada como parte de un programa de intercambio estudiantil, fue posteriormente modificada a una visa H-1B de empleo temporal, en un intento por aclarar su estatus migratorio en Estados Unidos.

Musk, un influyente multimillonario que ha invertido más de 75 millones de dólares en la campaña de Trump, ha promovido también otras iniciativas de incentivo para fortalecer el voto republicano. Ha ofrecido premios y rifas diarias de un millón de dólares para quienes firmaran declaraciones a favor de la libertad de expresión y el derecho a portar armas, temas que forman parte del núcleo de políticas conservadoras defendidas por Trump y su base electoral. (Agencia OPI Santa Cruz)