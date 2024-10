Caos en el hospital público de 28 de Noviembre

El Hospital San Lucas de 28 de Noviembre, está sufriendo una encadenamiento de problemas que “lo han puesto a la altura de una salita de emergencia”, señalaron las fuentes del nosocomio describiendo la falta de operatividad que padece y las cuestiones que demuestran un abandono total de parte de las autoridades de Salud de la provincia.

En el último tiempo, cinco médicos se fueron del hospital San Lucas; el nosocomio se encuentra sin gas desde hace 15 días, cuando Distrigas le retiró el medidor.

De acuerdo a las opinion recogidas, personal no matriculado se encontraba haciendo una obra en el sistema de gas de calderas, en el área de derivación y se produjeron graves problemas que dejó sin gas al edificio y paralelamente, sin calefacción a todo el hospital, al punto que algunos pacientes debieron ser trasladados al hospital de Río Turbio y los internados que permanecen en el San Lucas, se encuentran asistidos por caloventores, para combatir el intenso frío que se produce en horas de la noche, ante la falta del sistema de calefacción que suministra la ambientación en todo el edificio del hospital.

Las fuentes indican que hay una orden de no dejar trascender las dificultades que enfrenta el nosocomio “Lacarde (ex Director de San Lucas) intentó poner un poco de orden acá adentro”, dijo una fuente hospitalaria “pero se tuvo que ir porque acá hay gente que está decidida a hacer sus negocios a costa de la salud pública”, señaló, remarcando la actuación de algunos médicos que tienen a su cargo la administración y no estarían viendo el deterioro increíble que sufre la salud pública en 28 de Noviembre y el mal que le hacen a la población que tanto necesita de este hospital, tanto como el de Río Turbio.

“Dios quiera no ocurra nunca nada, pero si hubiera un desastre en el yacimiento (YCRT) como aquella tragedia del 2004, ni el hospital de Turbio ni el de 28 están en condiciones de evacuar y atender accidentados, pero de los dos el San Lucas hoy apenas funciona como una salita de primeros auxilios, es una vergüenza”, concluyó la fuente consultada en el nosocomio de la cuenca. (Agencia OPI Santa Cruz)