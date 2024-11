Rechazan apelación de Alberto Fernández y el fiscal sigue en la causa

La Cámara Federal porteña rechazó hoy un recurso de apelación presentado por el ex presidente Alberto Fernández que buscaba apartar al fiscal Ramiro González de la investigación en su contra por presunta violencia de género hacia la ex primera dama Fabiola Yañez. Con esta decisión, el Tribunal de Apelaciones, a través de su juez Eduardo Farah, dejó firme la resolución del juez Julián Ercolini, quien previamente había denegado la recusación del fiscal.

Según fuentes judiciales, este fallo implica que el fiscal González continuará al frente de la causa y que el juez Ercolini deberá ahora decidir si acepta el pedido del fiscal para citar a Fernández a declaración indagatoria. La decisión de Farah se fundamentó en que el recurso fue “mal concedido” debido a que, como regla general, “la resolución del juez que rechaza la recusación del fiscal no resulta recurrible”, salvo en circunstancias excepcionales, las cuales, según el magistrado, no se presentan en este caso.

Farah sostuvo que el proceso judicial ofreció instancias de debate antes de llegar a esta decisión y destacó que la defensa del ex presidente no argumentó en su momento de qué modo este proceso le generaba un perjuicio irreparable. En cuanto a la recusación del fiscal, el juez argumentó que, para apartar a un fiscal, es necesario probar una falta de objetividad en su actuación, aunque esto no es comparable con el nivel de imparcialidad que se exige al juez del caso, quien actúa como un árbitro neutral en el conflicto.

El camarista también subrayó que el fiscal González fue confirmado en la causa por el juez Ercolini, quien rechazó la recusación planteada por la defensa de Fernández bajo el argumento de una presunta “pérdida de objetividad”. Farah explicó que cualquier cuestionamiento sobre los criterios de la fiscalía en la producción o selección de pruebas debe dirigirse inicialmente al juez de garantías, que tiene la facultad de corregir el proceso si lo considera necesario, y luego, de ser necesario, se puede recurrir a los mecanismos de revisión previstos por la ley.

Este fallo consolida la posición del fiscal González en la causa, permitiéndole continuar con la investigación. Por su parte, el juez Ercolini deberá decidir sobre la solicitud del fiscal para citar a Alberto Fernández a declarar en el marco de la denuncia por violencia de género hacia Yañez. (Agencia OPI Santa Cruz)