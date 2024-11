El BCRA acumula más de US$ 1.000 millones en noviembre y mantiene la calma cambiaria

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió hoy US$ 149 millones en el mercado cambiario, alcanzando un total de US$ 1.086 millones en las primeras dos semanas de noviembre. Durante esta semana, las compras netas ascendieron a US$ 610 millones, en línea con el objetivo del Gobierno de fortalecer las reservas internacionales.

Las reservas brutas internacionales, que subieron US$ 226 millones en la semana, cerraron el viernes en US$ 30.065 millones, a pesar de un retroceso diario de US$ 140 millones por pagos de deuda del Tesoro de aproximadamente US$ 250 millones.

En el mercado oficial, el dólar mayorista cerró a $1.002,50, con un ajuste previsto por el feriado del lunes. El dólar oficial minorista se ofreció a $1.032 para la venta, mientras que el Banco Nación lo cotizó a $1.022.

El dólar blue se mantuvo estable en $1.135 para la venta, mientras que el dólar MEP cotizó a $1.126,92, dejando una brecha del 10,59% con el oficial. El Contado con Liquidación (CCL) se posicionó en $1.153,08, con un spread del 14,96%.

En cuanto al dólar solidario y el dólar turista, estos se ofrecieron a $1.635,20. El dólar cripto, o Bitcoin, mostró un valor de $1.829,62.

Los contratos de dólar futuro para noviembre y diciembre marcaron $1.014 y $1.040 respectivamente, reflejando expectativas de menor devaluación mensual tras los comentarios del presidente Javier Milei sobre un posible ajuste en el ritmo del crawling peg si continúa la desaceleración inflacionaria. (Agencia OPI Santa Cruz)