Gustavo Petro acusa a delegación argentina de ocultar discusión con Javier Milei en el G20

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló que durante la reciente cumbre del G20 celebrada en Brasil tuvo un enfrentamiento verbal con el mandatario argentino, Javier Milei. Según Petro, la delegación argentina habría ocultado deliberadamente las imágenes del intercambio.

En un acto protocolario transmitido ayer, el líder colombiano explicó que el conflicto surgió a raíz de su visión sobre el progreso humano, que definió como “el trabajo conjunto de los cerebros humanos“. Durante su intervención en la cumbre, Petro criticó las posturas individualistas, en alusión al discurso promovido por Milei, calificándolas como “anacrónicas” y contrarias al avance colectivo de la humanidad.

Petro aseguró que la delegación argentina, encargada de recibir los videos oficiales de su intervención, decidió no publicarlos porque “algo no les gustó de lo que pasó allí“. No obstante, el mandatario colombiano difundió por su cuenta su participación en el evento, destacando que “la humanidad solo avanza ayudándose a sí misma” y rechazando la idea de que la competencia individualista entre personas o naciones sea un motor de progreso.

El presidente colombiano también expresó que “ni los animales menos inteligentes” organizan su existencia bajo principios individualistas, subrayando que la cooperación es esencial para la supervivencia de cualquier especie, incluida la humana. En sus redes sociales, Petro reforzó su postura al compartir un meme comparando imágenes de ambos mandatarios durante la cumbre.

La imagen, titulada “No los compares, solo disfrútalo“, mostraba a Petro sonriente y conversando con líderes como Emmanuel Macron y Lula da Silva, mientras que Milei aparecía serio y aislado, en una postura que algunos interpretaron como un mensaje crítico hacia el estilo político del presidente argentino. (Agencia OPI Santa Cruz)