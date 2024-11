Confirmado: el convenio entre YCRT y el gobierno es una absoluta falacia y la comunicación oficial incurre en la tergiversación de los términos del mismo

(Por Rubén Lasagno) – Tuvimos acceso al convenio elaborado entre YCRT-SPSE y el gobierno provincial, a través de Pablo Gordillo y el gobernador Claudio Vidal y de la lectura del mismo no surge absolutamente nada que haga pensar seriamente que ese acuerdo es aplicable a la realidad de YCRT y de Santa Cruz en la actualidad.

Sin duda al concluir la lectura del mismo, resulta ser claramente un instrumento político ideado para producir, socialmente, la sensación que “haberse puesto al hombro” a YCRT, ha sido una decisión clave, tanto para salvar a la empresa, como para beneficiar a la provincia y cuando uno termina de leer el acuerdo, nos encontramos que ni una ni otra cosa está lograda. Los argumentos del convenio no tienen anclaje en la realidad actual de la empresa ni de la provincia.

Si quisiéramos encontrarle un objetivo a este documento, los podríamos encuadrar en “una carta de intención”, que se expresa como punto de partida para negociar en el futuro, la provisión de energía en la provincia, cuando las condiciones de producción de excedente de energía, le permita a YCRT, proveer a la provincia de Santa Cruz, de esa electricidad que sobra, para abastecer otras localidades. Pero en ningún lado del texto se le da ese carácter, sino que se habla de un convenio de ejecución (aparentemente) inmediata.

Todo lo que allí se expresa, podría ser posible con la producción de la Usina 240 Mw, no con la 21Mw que además produce en un 40% de su potencia plena. Y la comunicación oficial, dice exactamente lo contrario.

La simulación política

El convenio que han firmado lo podemos definir como un conjunto de muchas palabras escritas para decir poco, no se funda en ninguna cuestión práctica o fáctica (porque YCRT no produce energía y mucho menos con la potencia suficiente para lograr el objetivo propuesto en el documento) y tanto en los fundamentos como en el articulado de 17 puntos habla de todo lo concerniente a la forma de proveer, de cobrar, del porcentaje de ahorro que implica para la provincia y hasta del aspecto de la jurisdicción legal para dirimir conflictos, pero no dice lo fundamental: cómo, con qué usina, con cuál planta generadora va a proveer el “excedente” del cual hablan, cuando ni siquiera la Usina 14 Mineros tiene un futuro de producción posible, dado que no funciona ni hay probabilidades que lo haga en el mediano plazo.

Confirmado: el convenio entre YCRT y el gobierno es una absoluta falacia y la comunicación oficial incurre en la tergiversación de los términos del mismo

Dos ejemplos

De las 17 cláusulas que establece el documento vamos a mencionar las dos primeras donde se resume el objetivo de este confuso “acuerdo”:

PRIMERA: OBJETO: El presente convenio tiene por objeto el abastecimiento por parte de YCRT, en su calidad de vendedor y adquisición por parte de SPSE, en su calidad de comprador, del excedente de energía eléctrica generado por YCRT y en la cantidad que fuera requerida por SPSE, para ser distribuido por ésta última, a las localidades de la Provincia de Santa Cruz. Entiéndase EXCEDENTE de energía eléctrica, a aquella resultante luego de procurar el autoabastecimiento de YCRT.

SEGUNDA: PLAZO: La venta de excedente de energía por parte del vendedor y la adquisición de esta por parte del comprador, se extenderá por el plazo de DOCE (12) meses, contados a partir de la suscripción del mismo; procediéndo a renovarse automáticamente por idéntico plazo..

No vale la pena seguir avanzando en el análisis de un convenio, como le ha dado en llamar el gobierno, que deviene en abstracto, no tiene aplicabilidad porque no se apoya en un hecho real para justificar su existencia.

YCRT no puede vender lo que no tiene (energía) y mucho menos hablar de “excedente”, cuando no puede ni siquiera abastecer a las localidades de la cuenca. Y suena absurdo colocar en el documento que se extenderá por un plazo de 12 meses “a partir de la firma del mismo”, cuando no hay un medio que genere energía.

Hay otro detalle inquietante: el documento no está fechado. Normalmente en el primer párrafo donde se mencionan los integrantes del acuerdo se especifica día, hora y lugar donde se firma el documento. En este caso ese dato está ausente, por lo cual, podríamos pensar que si dentro de dos años YCRT tiene capacidad de generación eléctrica, podría aplicarse perfectamente. Y esto no es un error, es un hecho adrede, parte de este engaño que resulta del análisis de este documento.

Mentira por dos: YCRT y Prensa del gobierno

El texto de este supuesto convenio no está apoyado en un cálculo de probabilidad o haciendo un señalamiento a futuro, de que cuando la usina de 240 Mw “esté a pleno” (cosa que dudamos ocurra) YCRT podrá proveer electricidad “excedente” a localidades de la provincia.

En ninguna parte de las seis fojas que tiene el documento, señala puntualmente de dónde provendrá la energía para “venderle” a la provincia, solo se refiere a YCRT, sin embargo, en la comunicación oficial el Departamento de Prensa del gobierno se indica que el convenio implica la venta del excedente de energía de la Usina de 21 Mw, lo cual, como lo expresamos en nuestro informe de investigación anterior es imposible que pueda suceder por todos los aspectos técnicos mencionados allí.

Concluyendo

Detrás de este convenio simulado hay una intencionalidad política manifiesta, que se refleja en la parte introductoria del mismo, cuando en una extensa exposición de “beneficios y posibilidades”, dice expresamente:

Que, es voluntad del Gobierno Provincial apoyar la industria local, implementando inversiones para el desarrollo de las localidades que la conforman; y por otra parte, la empresa YCRT entiende la necesidad de contribuir al fortalecimiento de la región para un constante crecimiento; como lo reconocen los antecedentes entre las partes, respecto de convenios de suministro de energía suscriptos con anterioridad al presente.

Y acá está resumido el núcleo de la intencionalidad central del gobernador: revitalizar el discurso político, integrar a YCRT al relato de la productividad energética de la provincia (inexistente por el momento), para justificar las acciones que lleva adelante el gobierno a fin de sostener el yacimiento y en algún momento, esto podría ser el argumento para justificar el desvío de fondos provinciales hacia el pago de salarios o sostenimiento de la estructura de la empresa, con fines absolutamente políticos-partidarios.

El convenio es una flagrante mentira porque es inaplicable en la actualidad y en el futuro a largo plazo. Precisamente por ello, el gobierno en el escrito, omite decir de dónde sacará ese excedente de energía para repartir tan generosamente a un 20% menos del precio de CAMMESA (falacia total), porque si hubiera expresado que sería de la Usina 240 Mw, se habría develado rápidamente la mentira y plasmar en el documento que los iba a aportar la usina de 21 Mw era imposible.

Lo que no se entiende, es el error comunicacional en el cual incurrió Prensa de gobierno, aludiendo a la usina de 21 Mw como núcleo de ese convenio cuando técnicamente no está en condiciones (ni lo podría hacer generando a pleno) de abastecer a localidades del interior y menos aún a la capital, donde solo Río Gallegos insume más que toda la producción a pleno de la pequeña central a carbón.

En una entrevista que le hizo FM News en el programa Cobtratacara al Interventor Pablo Gordillo, desmintió al propio gobierno provincial a reconocer que la Usina de 21 Mw no está en condiciones de generar ese volumen de energía, lo cual nos lleva a confirmar que ésta confusión se generó por un deficitario asesoramiento que tiene el Gobernador Vidal a quien le hicieron firmar cualquier cosa, mientras la comunicación institucional decía otra, inversamente proporcional a la realidad de lo que habían suscripto. (Agencia OPI Santa Cruz)