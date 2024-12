El costo de la impunidad de Cristina

- Publicidad -

(Por: Álvaro de Lamadrid para OPI Santa Cruz) – En Argentina existe desde antes del 10 de diciembre de 2023 un pacto de impunidad entre el Presidente Javier Milei y régimen Kirchnerista. Lo denunciamos en la justicia a 19 días de asumir el nuevo gobierno.

El pacto consiste en no denunciar la corrupción más grande de nuestra historia, llevar sus causas al olvido y no tocarle lo robado a Cristina y su organización criminal. También implica un silencio comprado del Kirchnerismo, la CGT, los gobernadores feudales del PJ, a efectos de garantizarle a Milei que su ajuste no será torpedeado, ni sus negocios entorpecidos, a cambio de no tocar a Cristina. Algunos negocios, incluso, serán compartidos, como el ardid Zannini en YPF, que Milei no ve la hora de pagarle al grupo mafioso Eskenazi/Kirchner a cambio de un pedazo del pastel.

Escribimos el libro: Quédate tranquila. “Lo tenemos a Lijo” El pacto de impunidad. que salió en mayo de este año, contando las razones del pacto, sus antecedentes y toda esa pestilencia política que alumbra un nuevo fracaso y una gran defraudación a los argentinos que creyeron votar un cambio.

Como explicamos en soledad desde el 2003 que los Kirchner se iban a robar el país y no importaba nada “su supuesto buen inició de gobierno”, hoy explicamos que no importará “la supuesta mejora macroeconómica, desregulación y baja de la inflación” si el gobierno eyecta la integridad pública de su agenda y desiste del combate a la corrupción.

Lo que no pudo lograr Cristina con Alberto Fernández, viene de la mano de quien no está visto como un propio, pero le garantiza un doble comando mucho más efectivo, El pacto es el nuevo doble comando que gobierna el país entre Javier Milei y Cristina Kirchner.

Ese pacto, arrancó mucho antes de que Javier Milei jurara como Presidente, cuando el libertario era candidato y sabia que Cristina había decidido perder con él. Estas cosas no se firman en una escribanía. Este acuerdo consiste en que Cristina lo deja gobernar a Milei, mientras el Gobierno la ayude con sus causas penales. “Milei gobierna el ejecutivo y comparten cajas y Cristina le da garantías en el legislativo sin ensuciarse las manos”.

Milei lleva adelante el ajuste para encausar la economía destrozada que le dejo el Kirchnerismo y a su vez Cristina le aprueba en el Congreso las leyes que envía el Poder Ejecutivo, colaborando con los votos necesarios, cuando se les complica los números para la aprobación.

Fue Cristina quien defendió a Martín Menem como Presidente de la Cámara de Diputados en diciembre de 2023, fue Máximo Kirchner quién dijo que estaba bárbaro el veto de Milei a los jubilados, que era su facultad y no había que llorar, fue el kirchnerismo quien le salvo las papas con la Ley Bases y el sostenimiento del veto al financiamiento universitario y al mísero aumento del 8 % a los jubilados. Fue el Kirchnerismo quien le voto a Lijo en la Comisión de Acuerdos y es el kirchnerismo el que le permite gobernar por Decreto y sin presupuesto por segundo año consecutivo, Fue el kirchnerismo quién salvo a Lijo del juicio político en el Concejo de la Magistratura.

Esto es idéntico a lo que pasó con el acuerdo al FMI, durante el gobierno de Alberto Fernández, Cristina quería ese acuerdo, pero no lo quería votar y logró que salga con el voto de Juntos por el Cambio. Me opuse y expliqué que no se le podía lavar la cara a esa jugada, que, si el gobierno no se ponía de acuerdo para votarlo, menos tenía que hacerlo la oposición.

Hoy ocurre lo mismo, Cristina quiere el ajuste, pero sin votarlo, y se lo votan el Pro y los radicales héroes, que le lavan la cara al pacto, Lo increíble es que ni los libertarios votan en su totalidad estas iniciativas, ahí otra trampa, son votos de Massa y del Kirchnerismo infiltrados en el oficialismo que avalan estas jugadas. Se vio en ficha limpia.

Pero Cristina Kirchner no va a aprobar cualquier ley y pone bolilla negra a determinadas cuestiones, como Ficha Limpia, que ni llegó a la sesión en Diputados. Milei acata y pese al jueguito de pelota para sus fanáticos, se cuadró y le mostró a Cristina, que no va a votar leyes que la perjudican electoralmente de cara al 2027.

No podemos saber cuánto tiempo esto va a durar el pacto, solamente decir que mientras Cristina tenga causas con la justicia lo precisa a Milei y el gobierno la necesita para sacar leyes y poder gobernar con esta falsa paz y calma social en las calles y en el conurbano, que el pacto va garantizando.

Con las elecciones del próximo año Javier Milei espera sumar tropa propia al Congreso para fortalecerse y Cristina buscara, esta vez, no tanto fueros como en el 2017, por que no los precisa ya que el Gobierno la protege y defiende, sino un triunfo en la provincia de Buenos Aires para volver al sillón de Rivadavia en 2027.

Es una incoherencia perversa sostener que hay que darle las herramientas que pide Milei para gobernar cuando su programa medular es la impunidad de la casta corrupta K que saqueo el país y generó la quiebra del Estado, no tocándole lo robado. Lo dijimos desde la campaña. Quienes acompañan a Milei acuerdan por acción y omisión con que haya impunidad en la Argentina.

Se sacaron la careta. Es positivo para la democracia y para la gobernabilidad que quienes piensan igual como los libertarios y los kirchneristas voten juntos contra la ficha limpia para poder candidatear a Cristina Kirchner, y dejen de confundir y defraudar al electorado con arengas de falsa moralina.

Que no te engañen más con que son el cambio que viene a acabar con la casta corrupta; y “el que las hace las paga“, estos Diputados libertarios que no dieron quórum son la cara de la impunidad, por eso quieren a LIJO en la Corte. Que rápido mostraron la hilacha en el gobierno, pronto se terminó el verso, por lo menos Néstor Kirchner con el cuento y la mentira atroz de los derechos humanos, mantuvo la “mística” más tiempo. Acá no hay cambio ni épica solo poder, negociados y plata, te lo adelantamos en mi libro.

Los que decían Milei era el cambio y lo han apoyado acríticamente también se les acaba el verso de: “queremos que al país le vaya bien” porque a quién les va bien es a los corruptos.

El gobierno quiere más de esta gente cómplice de la casta corrupta K para el 2025, si realmente no queres la impunidad de quienes saquearon el país y controlar lo que hace gente como los Scioli, los Menem, Francos, Cúneo Libarona, Barra, etc. no se puede seguir votando a los mismos chantas de siempre.

¿A quién le va encargar Milei la redacción de su proyecto nuevo de ficha limpia “pour la gallerie”, al Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que defendió a Cristina con su informe en causa Vialidad para intentar salvarla y no la querelló en la causa civil de Vialidad por 22.000 millones de pesos, o a Cúneo Libarona, que compro la teoría del lawfare y dice que a Cristina no le probaron nada, o al abogado de LLA Santiago Viola y abogado a la vez del clan Báez? ¿O al Jefe de Gabinete, Francos, que viene fracasando en el peronismo desde el gobierno de Isabelita? Qué manera de tomarle el pelo a los argentinos.

Entre diputados “héroes” que votaron contra los jubilados, los senadores “heroicos” pro LIJO y los Diputados libertarios que no dieron quorum por Ficha Limpia, tenes el tipo de legislador “modelo” que te propone MILEI para el 2025. ¡OJO!!

¿Cómo no va a ser proscripta Cristina? si se encuentra condenada por corrupción e inhabilitación para ocupar cargos públicos. ¿Qué espera el Gobierno? ¿Que los Lijos de la vida le otorguen un certificado de buena conducta y le otorguen fueros y sueldo de Diputada por 4 años?

Tenemos que hablar de proscripción legal, por el contrario, lo otro es darle fueros y otra vez sueldo (al ir primera en la lista ingresa hasta un ladrillo por el PJ en la Provincia de Buenos Aires a la cámara) es lo ilegal. No se puede tener miramientos con los delincuentes, el que las hizo las paga.

No hay que tener miedo de plantearlo. El prurito lo instalan los peronistas guardia de hierro como Francos Lo contrario es subsidiar a una delincuente otros cuatro años con fueros para que continúe delinquiendo. Amparada por las fuerzas del cielo y la caterva de legisladores ” héroes” que la avalan.

Solo espera ahora que LIJO le otorgue un certificado de buena conducta. Cristina plantea exigencias totalmente obscenas de jueces, cargos, y plata de una condenada por corrupción que coloca al Gobierno de rodillas y Milei la corona archivando ficha limpia para que pueda competir electoralmente en el 2025, cuando no lo podría hacer otro delincuente común en su lugar.

El gobierno con su postura contra ficha limpia y su obsesión con LIJO hace tambalear la seguridad jurídica de un país que necesita inversiones, así lo entiende la Cámara Americana de Comercio que manifiesta que” combatir la corrupción no puede estar subordinado a intereses partidarios”.

Le permiten a Cristina seguir perfeccionando maniobras delictivas pasadas y futuras. Darle fuerza, dieta y privilegios y hasta quizás integre la bicameral de inteligencia quien le va a decir que no. Todo el bandidaje entra con ella, claro que debe bancarla ficha limpia y no hay que hacer una nueva para el futuro que no la incluya. De Vido, Lázaro, Jaime. Boudou, Urribarri podrían ser candidatos. Lo cierto es, que el gobierno no le toca su red de testaferros en el sur, en el mundo, los negociados con Venezuela vía Cristóbal López, todo sigue intacto, nadie lo toca.

Qué quieren los inversores para el 2025: estabilidad, reglas claras, seguridad jurídica. ¿Creen Uds. que impulsando a LIJO y la candidatura de Cristina van a dormir tranquilos? Van a pensar con Lijo en la Corte, Cristina en el Congreso y Karina en el poder, mejor cuidar la billetera.

¿Cómo que Ficha Limpia no es para Cristina? si es la jefa de la matriz piramidal de corrupción, si no se la aplica a ella por falsos pruritos, el saqueo va a continuar. Las cosas por su nombre. FICHA LIMPIA no habría nacido si no hubiera existido una banda criminal como los Kirchner. Por ello esa iniciativa tiene nombre y apellido y la democracia no puede darse el lujo de seguir subsidiando delincuentes en sus instituciones. No hacerlo es ” blindar la impunidad”.

El gobierno viene pagando los favores en el Senado, ya lo dijimos que estos meses fue un verdadero mercado persa de plata en negro de la SIDE MENEMISTA de Santiago Caputo, cargos en organismos nacionales, Pami, Anses, prebendas, embajadas, y favores a cambio de votos, muchos senadores andan con los bolsillos llenos parece.

En el Senado ya tenemos el rey de los ñoquis (Abdala), los heroicos qué firmaron el dictamen de Lijo, y ahora el príncipe de la GREEN BANELCO (Edgardo Kueider) Una fiel banda para todo servicio.

El bloque del Senado del PJ pide la renuncia del Senador Kueider por orden de CFK hacen la “gran López” de pretender desconocerlo y de mirar para otro lado frente a la inmensa masa de recursos que están manoteando de la SIDE de Caputo en cada votación clave desde la Ley de Bases a Lijo.

La firma del dictamen de Lijo en el Senado nos salió 20.000 millones de ATN para las provincias de los firmantes, más una cantidad Cash de dólares de la SIDE, como los del Senador Kueider, más los “favores” a Diputados por “ficha sucia”, qué cara es la impunidad de Cristina.

Estamos siendo testigos del costo de la impunidad de Cristina, le sale muy caro, no al gobierno, al país. No puede haber impunidad en la Argentina, seguiremos trabajando para que los argentinos tengan una alternativa frente a este desastre que termina mal. Hay que seguir, la lucha contra la corrupción sigue a través de la oposición a este gobierno que pretende hacerla triunfar. No hay futuro si el pasado sigue presente. (Agencia OPI Santa Cruz)