Imágen pública vergonzosa: Claudio Vidal en el puesto 20 de 24 y Pablo Grasso en el puesto 23 de 24 en el ranking de imagen positiva

La política provincial está por el piso y no es para menos; los referentes son el Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, por parte del kirchnerismo y el Gobernador Claudio Vidal por una melange multipartidaria (incluyendo kirchnerismo) denominada “Por Santa Cruz”, que llegó por el hartazgo de la gente santacruceña a 32 años de kirchnerismo explícito.

Estos dos personajes son los que hoy polarizan la política provincial; la oposición no existe. El Radicalismo diluído, no aparece ni siquiera opinando sobre temas de fundamental interés para Santa Cruz como el RIGI, YPF, el Presupuesto, Educación, salarios públicos, políticas públicas etc.

Sacando las expresiones y proyectos presentados por el diputado Pedro Muñoz (CC-ARI) que intenta en soledad remar en las aguas turbias de las mayorías automáticas de Vidal en la Cámara que aprueban todo sin leer, no existe una oposición franca, sostenible y básicamente creíble.

CB Consultora que regularmente hace un ranking de imagen positiva de gobernadores e intendente del país, publicó la última encuesta a diciembre 24, la cual resulta realmente vergonzosa para la política santacruceña, por los altísimos porcentajes de imagen negativa que tienen los dos posibles candidatos al 2025 y 2027, quienes seguramente van a pelear para poner diputados mostrando “sus éxitos” pretendiendo que la gente ignore la caída estrepitosa que han tenido en cuando a su imagen pública, la cual se conforma de las realizaciones personales, las políticas públicas que llevan adelante y el nivel de aceptación o rechazo que tienen dentro de la sociedad donde gestionan.

El intendente de Río Gallegos Pablo Grasso –

Todos al fono de la lista

En cuanto al ranking de Gobernadores, entre los 24 el de mejor imágen positiva es Maximiliano Pullaro de Santa Fe, quien se destaca con un porcentaje total de imagen positiva de 61,5% (compuesta por 62,4 positiva y 34,7% negativa).

El Gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal posee una imagen cuya valoración está compuesta por un 29% muy buena, 15,7% buena, 24% mala, 28,4% muy mala y 2,9% no sabe/no contesta.

En abril/24 la imagen de Vidal era positiva en un 50,5%. Hoy, luego de 11 meses de gesti{on cayó más de 5 puntos.

Por debajo de Vidal está el Gobernador de Salta Gustavo Saez, el de CABA Jorge Macri, Ricardo Quintela de La Rioja y Alberto Weretilneck de Río Negro.

Imágen pública vergonzosa: Claudio Vidal en el puesto 20 de 24 y Pablo Grasso en el puesto 23 de 24 en el ranking de imagen positiva

Pablo Grasso figura anteúltimo en el ranking, solo por arriba de Walter Vouto, otro desastroso kirchnerista, intendente de Ushuaia. El intendente de Río Gallegos posee una imagen (37,5% positiva y 57,2% negativa) compuesta por 15,8% muy buena, 21,7 buena, 21,8 mala, 15,4 Muy mala y 5,3 no sabe/no contesta.

En abril/24 Pablo Grasso tenía una imagen positiva del 49,1% a diciembre su popularidad cayó 9.7%. (Agencia OPI Santa Cruz)