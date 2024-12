Stolbizer criticó la demora judicial en el caso Hotesur y apunta contra un pacto de impunidad

- Publicidad -

La diputada nacional Margarita Stolbizer, del bloque Encuentro Federal, criticó la demora judicial en la causa “Los Sauces-Hotesur“, que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner. La legisladora, denunciante en este caso, señaló que ya han pasado diez años desde la presentación inicial, permitiendo a los acusados ganar tiempo sin recibir condena.

“Ganaron un año más; ya van 10 años desde que presenté esta causa“, declaró Stolbizer en diálogo con el programa radial “Esta mañana”. En la investigación, que analiza presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita, se indaga el alquiler de hoteles y propiedades de la familia Kirchner a empresarios beneficiados con contratos del Estado.

La diputada destacó la existencia de pruebas contundentes contra los imputados y criticó lo que considera un pacto de impunidad. “Durante todos los gobiernos anteriores, esta causa estuvo dando vueltas con la complicidad del poder judicial que garantiza la impunidad de los corruptos“, enfatizó.



Stolbizer también cuestionó al actual Gobierno de Javier Milei, denunciando una falta de compromiso con la transparencia judicial. “El Gobierno levantó la sesión por Ficha Limpia, y el presidente amenaza con la posibilidad de un decreto para llevar al juez Ariel Lijo a la Corte. Esto es altamente peligroso“, subrayó.

En cuanto a los delitos investigados, Stolbizer aseguró que las pruebas están claras y disponibles. “Los delitos se cometieron y las pruebas están; lo único que falta es tenerlas sobre la mesa“, dijo. La diputada recordó que las sociedades involucradas en la causa estaban incluidas en la declaración jurada de Cristina Fernández y presentaban irregularidades graves.

“Cuando empecé a investigar, encontré que Hotesur no pagaba tasas, no presentaba balances, no actualizaba su directorio y hasta tenía un domicilio falsificado. Además, funcionaba como pantalla para recibir retornos de Lázaro Báez, sus empresas y su familia“, detalló la legisladora.

El caso, que incluye a una treintena de imputados, fue ratificado ayer por la Corte Suprema de Justicia, que dejó firme el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal. Esto revoca los sobreseimientos previos y confirma que Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados deberán enfrentar un juicio oral y público. (Agencia OPI Santa Cruz)