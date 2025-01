El Banco Central compró US$ 234 millones, pero las reservas cayeron a su nivel más bajo del año

- Publicidad -

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó una compra de US$ 234 millones, el mayor nivel en más de un mes. Sin embargo, las reservas brutas del país cayeron en US$ 272 millones, ubicándose en US$ 30.904 millones, el nivel más bajo registrado en lo que va del año. La caída se produjo tras el pago de US$ 370 millones para hacer frente a los vencimientos de los Bonares, en el marco de una serie de desembolsos que incluyeron casi US$ 1.600 millones para cancelar los cupones de los bonos Globales.

En cuanto a los valores del dólar, el tipo de cambio oficial minorista cotizó a $1.007,97 para la compra y $1.065,68 para la venta, mientras que en el Banco Nación se operó a $1.017 para la compra y $1.057 para la venta. En el mercado paralelo, el dólar blue se mantuvo en $1.200 tanto para la compra como para la venta.

En el mercado mayorista, el dólar subió $1 hasta alcanzar los $1.037,50. Por su parte, el mercado de futuros mostró caídas en todos sus contratos, con una expectativa de un “crawling peg” del 10,4% para el primer semestre del año, lo que implicaría un ajuste mensual promedio de 1,7%.

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) se cotizó en $1.167,10, lo que coloca la brecha con el oficial cerca del 13%. Mientras tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se vendió a $1.189,03, con un spread con el dólar oficial de aproximadamente 15%.

El dólar turista o tarjeta y el dólar ahorro (o solidario) operaron a $1.373,45, mientras que el dólar cripto, representado por el Bitcoin, cotizó a $1.196,79. (Agencia OPI Santa Cruz)