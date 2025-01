Una concejal con aspiraciones de ser diputada nacional por cualquier partido, propone “la compra de aportes” por parte de los petroleros despedidos

- Publicidad -

La Concejal de Río Gallegos por la UCR Daniela D´Amico tiene un proyecto con el cual intenta influir en los diputados provinciales y nacionales, como así también en los senadores de Santa Cruz, para lograr que se establezca una moratoria previsional para los trabajadores petroleros despedidos (e indemnizados) por YPF, empresa que tiene en agenda la retirada de Santa Cruz.

Lo que propone D´Amico no es una novedad, ya lo han hecho otros gobiernos y es una deslealtad e injusticia hacia los trabajadores que han aportado 30 años o más con trabajos casi miserables y no han tenido la oportunidad de pagar los años que les faltan. La propuesta es nada más y nada menos que la compra de aportes, para evitar que los petroleros no terminen jubilándose por la ANSES y lo hagan por el sistema jubilatorio de ese sector (MEOPP).

La edil no ha dado a conocer el proyecto, razón por lo cual no está claro el detalle de la propuesta de D´Amico, pero todo hace pensar que la actual concejal, está decidida a conseguir una diputación en las próximas elecciones 2025 y si bien es de la UCR, no sería extraño verla en alianza con el SER o en la plataforma de Grasso (FPV) a quien apoya incondicionalmente en todos y cada uno de los proyectos que manda el Ejecutivo municipal.

Hoy el sector petrolero es un imán electoral para aquellos que quieren seguir asociados a la beca del Estado en un puesto electivo, ya sea nivel provincial y/o nacional, debido a que el gobernador es de esa extracción. A su alrededor hay gente fuertemente vinculada a los petroleros privados y la salida de YPF deja a muchos trabajadores en el limbo laboral.

Como concejal, D´Amico no tiene ninguna posibilidad de impulsar un proyecto de este tipo, por eso quiere “convencer” a diputados y senadores de Santa Cruz y su estrategia es “comprometerlos” de antemano, en una movida claramente demagógica, que solo tiene como fin adelantarse a instalar la discusión y en sus discursos políticos arrogarse la iniciativa. Si alguien “toma la posta” y lo lleva a debate en la legislatura provincial o en el Congreso, siempre será ella (como concejal) la ideóloga e impulsora.

De igual manera lo hace con la inviable remodelación de la autovía de Río Gallegos, que no es competencia jurisdiccional del municipio, pero D´Amico la potencia, junto con Pablo Grasso, como si todo estuviera circunscrito a su voluntarismo político y nada es así como lo describe.

D´Amico sabe que apoyar esta cruzada petrolera es fundamental para conseguir el voto del sector. Por otra parte, a la vista del Gobernador Vidal, ésta iniciativa es absolutamente compatible con su defensa irrestricta al sindicato y la intención de sumar alianzas en vista a las legislativas de este año y a las generales del 2027; por su parte, la señora D´Amico no ve con malos ojos seguir su carrera política en los próximos niveles de la casta provincial, en cualquier espacio que la convoque, al fin y al cabo, eso siempre lo va a poder explicar. (Agencia OPI Santa Cruz)