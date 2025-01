El dólar blue cotiza a $1.225 y el oficial mayorista sube a $1.042

- Publicidad -

El Banco Central (BCRA) confirmó que a partir de febrero reducirá al 1% mensual las devaluaciones controladas del tipo de cambio oficial mayorista, una medida que parece consolidar la expectativa de un dólar barato durante un período prolongado.

El dólar oficial minorista cerró la jornada cotizando a $1.011,65 para la compra y $1.069,36 para la venta. En el Banco Nación, los valores fueron ligeramente diferentes: $1.021,50 para la compra y $1.061,50 para la venta. Por su parte, el dólar mayorista avanzó $1 respecto del cierre anterior, ubicándose en $1.042 por unidad.

En el mercado paralelo, el dólar blue se ofreció a $1.225, manteniendo una brecha del 19% respecto al tipo de cambio oficial. Mientras tanto, el dólar MEP cotizó a $1.166,96, con una diferencia del 11,99%, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.187,90, con un spread del 14%.

- Publicidad -

El Banco Central logró compras netas por US$ 79 millones, acumulando 11 ruedas consecutivas con saldo positivo. Sin embargo, las reservas brutas internacionales cayeron por tercera jornada consecutiva, registrando una disminución de US$ 89 millones, para cerrar en US$ 30.614 millones debido a pagos a organismos multilaterales.

En el mercado de futuros, los contratos entre enero y abril cerraron con alzas, mientras que mayo retrocedió y junio se mantuvo sin cambios. Esto implica que para enero se espera un incremento del dólar oficial del 2,4%, aunque el promedio para el primer semestre sigue estimándose en un 1,5%, alineándose con el ajuste que busca el Gobierno.

En cuanto al dólar ahorro y tarjeta, operaron a $1.379,30, mientras que el dólar cripto o Bitcoin se cotizó a $1.204,01. La criptomoneda Bitcoin, en tanto, alcanzó un valor de US$ 98.839,21, consolidándose como un refugio para quienes buscan alternativas fuera de los mercados tradicionales. (Agencia OPI Santa Cruz)