El 31 de enero será la apertura de paritarias docentes

El gobierno de Santa Cruz y el gremio ADOSAC se reunieron este jueves en la sede del Consejo Provincial de Educación y las autoridades educativas comunicaron que el 31 de enero será la primera reunión de paritarias del 2025.

El encuentro se realizó tras la reunión entre el gobernador Claudio Vidal y el principal gremio docente de la provincia.

Entre los presentes se encontraba la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes quienes se encontraron con la dirigencia de ADOSAC con el secretario general a la cabeza, César Alegre.

Por espacio de una hora y media se conversó sobre los temas a tratar durante la próxima reunión de paritarias por salarios y condiciones laborales.

Rasgido señaló que “fue una buena reunión, donde el gremio planteó puntos que le preocupan y debatimos sobre los formatos de trabajo en subcomisiones y paritarias”.

Entre otros aspectos se abordó el reclamo salarial y la situación edilicia de cara al inicio del ciclo lectivo 2025.

La titular de la cartera educativa sostuvo que “este es un gobierno que quiere resolver, que no le da lo mismo si nuestros estudiantes tienen educación o no. Hacemos lo imposible para que Santa Cruz salga del estancamiento, de la tragedia de muchos años sin clases continuas. El 2024 fue el mejor año en continuidad de los últimos años, pero no podemos conformarnos. Para el 2025, debemos mejorar no sólo en cantidad de días, sino también en calidad educativa”. (Agencia OPI Santa Cruz)