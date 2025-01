YPF firma acuerdo histórico con empresas de India para exportar GNL

- Publicidad -

YPF firmó un Memorándum de Entendimiento (MOU) con tres importantes empresas indias —Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL), y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL)— para la exportación de hasta 10 millones de toneladas anuales de Gas Natural Licuado (GNL). Este acuerdo, que incluye también cooperación en litio, minerales críticos y exploración de hidrocarburos, marca un hito en la estrategia de Argentina para posicionarse como exportador energético.

La firma del memorando se llevó a cabo en Nueva Delhi, con la participación de autoridades como el ministro de Petróleo y Gas Natural de la India, Hardeep Sinh Puri, y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

“Es una enorme satisfacción avanzar con la India en este acuerdo para abastecerlos de gas. Estamos convencidos de que Argentina tiene la oportunidad de convertirse en un exportador clave de energía, generando ingresos por 30.000 millones de dólares en los próximos 10 años”, señaló Marín, destacando también el rol del embajador argentino en la India en este proceso.

El proyecto de exportación de GNL, que incluye la producción en los bloques de Vaca Muerta, contempla la construcción de gasoductos dedicados y una terminal de licuefacción en la provincia de Río Negro. Este desarrollo busca consolidar el potencial energético del país, diversificando mercados internacionales.

Las empresas involucradas en el acuerdo desempeñan roles cruciales en el sector energético indio. GAIL opera más de 16.000 kilómetros de gasoductos y gestiona contratos de GNL en India, mientras que OIL y OVL representan parte significativa de la producción de crudo y gas natural del país asiático.

La firma de este memorando corona la gira internacional que Horacio Marín inició a principios de año, visitando Israel, Corea del Sur y Japón con el objetivo de expandir el alcance de los productos energéticos argentinos. (Agencia OPI Santa Cruz)