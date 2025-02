Alberto Fernández negó las acusaciones de violencia de género

- Publicidad -

El ex presidente Alberto Fernández rechazó las denuncias de violencia de género realizadas por su ex pareja, Fabiola Yáñez, quien lo acusa de haberla agredido durante su embarazo. En una entrevista con el medio Perfil, el ex mandatario aseguró que nunca ejerció violencia contra la madre de su hijo y atribuyó las acusaciones a problemas de salud y adicción al alcohol que, según él, su expareja padece desde hace tiempo.

Fernández sostuvo que no existen antecedentes ni testimonios que respalden la denuncia, ya que ningún amigo, familiar o profesional de la salud ha confirmado que Yáñez haya mencionado episodios de violencia. Además, hizo referencia a un informe psiquiátrico de 2023 que indicaría que la ex primera dama sufrió un deterioro emocional debido a la exposición mediática. También aseguró que ella tuvo dificultades para asumir la maternidad y que incluso se sometió a dos abortos antes del nacimiento de su hijo Francisco.

El ex jefe de Estado recordó que, antes de aceptar la candidatura presidencial en 2019, le consultó a Yáñez si estaba preparada para afrontar la vida pública. Según su relato, ella decidió seguir adelante con la relación y acompañarlo en la Quinta de Olivos, aunque la convivencia se tornó difícil por los problemas de salud que, según Fernández, ella atravesaba. Aseguró que nunca la agredió y explicó que en los momentos de crisis solo intentaba contenerla. También minimizó las imágenes que muestran golpes en su cuerpo y sugirió que podrían haberse originado por caídas producto de episodios de descompensación.

Otro de los episodios sobre los que se refirió fue la filtración de un video en el que se lo ve junto a la periodista Tamara Pettinato en su despacho de la Casa Rosada, mientras ella toma cerveza y él le pide que le diga palabras de amor. Fernández explicó que fue un encuentro informal previo a una entrevista para un medio chino y que la charla fue sacada de contexto.

También habló sobre la causa de los seguros, en la que se lo investiga por haber firmado un decreto que establecía que los organismos del Estado debían contratar coberturas a través de Nación Seguros. La Justicia indaga si existió un esquema de pago de comisiones a brokers privados, entre ellos el esposo de su secretaria, María Cantero. Fernández negó cualquier irregularidad y afirmó que la medida fue aprobada por distintas instancias oficiales. En su defensa, señaló que históricamente los seguros estatales se gestionaban a través de una aseguradora pública y acusó al gobierno de Javier Milei de utilizar la causa para intentar desprestigiar su gestión. (Agencia OPI Santa Cruz)