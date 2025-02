Comunicado de prensa con muchas palabras, ninguna precisión, menos seguridad, omisiones imperdonables y demasiado discurso para decir nada

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El Gobierno volvió a batir parches a través de los medios pagos de la provincia, sobre una reunión que mantuvo en Buenos Aires, el Gobernador Claudio Vidal con el embajador de China Wang Wei y la embajadora de Estados Unidos en Argentina Abigail L Dressel.

Hay dos cosas interesantes para analizar en esta comunicación oficial. Primero, la poca importancia que el Departamento de Prensa del gobierno le da al contenido de los comunicados/noticias que publica, porque no cumplen con una regla fundamental en el primer párrafo de cualquier escrito institucional: responder a “el quién”.

Nótese que ni en el título o la bajada, ni en el primero y segundo párrafo mencionan los nombres de las principales personalidades que se reunieron con el Gobernador Vidal, es decir el embajador chino y la embajadora estadounidense.

La nota del gobierno Provincial: Vidal se reunió con los embajadores de China y Estados Unidos para gestionar inversiones y reactivar las represas

Solo hace mención de Wang Wei, en el segundo párrafo del cuerpo de la nota, pero en el marco de una referencia que efectúa el autor, a una reunión del año pasado entre Vidal y el diplomático chino; sin embargo, en todo el texto no menciona el nombre de Abigail L Dressel a la que solo se refiere como “la embajadora de EEUU”, cuando es un personaje central porque el objetivo de la comunicación es resaltar la calidad de encuentro que ha tenido el gobernador y la importancia política que tiene para el gobierno provincial ese evento político; entendiendo que ese es el objetivo, no se explica cómo Prensa no menciona a los embajadores por sus nombres. Obviamente los diarios replican textualmente estos errores, porque el “copy paste” es la ley del mínimo esfuerzo, por el cual cobran.

El mensaje “sin alma” ni contenido

La segunda cosa que no puede escapar del análisis, es el contenido informativo de la nota y realmente uno termina de leer la pieza de comunicación del gobierno y se pregunta ¿Para qué se reunieron?.

La información parece un soliloquio con uso intensivo de la falacia (hablar mucho para no decir nada). Y a tal efecto vamos a reproducir lo que figura encomillado en la comunicación oficial, lo cual corresponde (supuestamente) a lo manifestado por el Gobernador, que a la luz del contenido práctico resultante, es muy pero muy pobre.

Al embajador chino, Claudio Vidal le habría manifestado “Nuestra provincia no puede seguir esperando indefinidamente mientras los proyectos energéticos permanecen frenados, afectando tanto el empleo como la infraestructura de la región”.

O es mentira que Vidal le dijo esto (y en estos términos) al embajador chino o si lo dijo, es un desubicado total, teniendo en cuenta el rango diplomático que posee y el nivel institucional que representa un embajador de un país tan importante en el mundo, de visita en la Argentina.

El que escribió esto, sin duda pensó en hacer aparecer al Gobernador como “un duro”, alguien que se desvive por pelear en favor de Santa Cruz, pero en todo caso, esto y de la forma en que está expresado, se lo debería haber dicho a Javier Milei (cosa que dudo alguna vez le hable en esos términos) y no a un embajador.

Siguiendo la misma forma irrespetuosa en que están planteados los supuestos dichos de Vidal, Wang Wei le podría haber respondido al Gobernador, traductor mediante, “Ese no es nuestro problema, dígale a su presidente que acuerde destrabar los proyectos energéticos en su provincia y no me haga ese planteo a mí”. Hubiera sido lo justo y lógico.

Los embajadores que solo escuchan y no hablan

A la embajadora de EEUU (que la nota no nombra) supuestamente Vidal le dijo “Santa Cruz tiene la capacidad para crecer, pero necesitamos inversiones concretas y acuerdos que generen una reactivación real” (¿?)

“Queremos inversiones que se traduzcan en trabajo, infraestructura y crecimiento real, en beneficio de nuestra gente”(¿?)

“Nuestra administración está enfocada en avanzar con quienes quieran invertir y trabajar junto a la provincia”. Los planteos de Vidal (en apariencia) son prácticamente un reclamo a quienes en la práctica, no les importan los problemas domésticos que pueda tener el gobernador de una provincia de confín.

La comunicación es un texto demasiado naif para ser cierto. Además, ¿Vidal hablaba solo? ¿Qué le respondieron los embajadores? ¿Son mudos?. A todo lo dicho y “cuestionado” por el gobernador, tanto Wei como Dressel ¿No le respondieron ni una sola palabra?.

Cuando se generan este tipo de acontecimientos o encuentros extraordinarios y más aún, si verdaderamente existió un diálogo (no un monólogo como aquí parece) es una prioridad periodística, destacar la respuesta que recibió el Gobernador, más que lo dicho por el mandatario, cosa que aquí, como en otras comunicaciones anteriores, se omite.

¿O esto nunca ocurrió tal como lo transcriben? porque desde lo periodístico es impensable que un Gobernador haga planteos de este tipo y en ese tono a un embajador y del otro lado nadie le responda.

Comunicación institucional, materia aparte

El departamento de Prensa del gobierno debe afinar la puntería si quiere hacer creíble un discurso figurado como éste y mi consejo es: eviten las citas textuales y sólo relaten el encuentro. Lo textual, mal transcrito o inventado, deja muy mal al Gobernador, a quien pretenden defender y lo terminan hundiendo.

Una apostilla referida al cierre de la nota en el último párrafo, el verbo “finalizar” usado en pretérito perfecto simple “finalizó”, debe ir seguido de quién, quiénes o qué produce la acción (de finalizar), por ejemplo “…finalizó diciendo el Gobernador” o “…finalizó señalando Claudio Vidal” o de quien se trate la cita. Colocar la palabra “finalizó”, sola y sin el remate, deja el párrafo inconcluso y es un error que un equipo de Comunicación Institucional no puede tener en ese nivel, más aún cuando se trata de transmitir un mensaje desde el máximo poder de la provincia donde la sintaxis mejora la comunicación, demuestra respeto con el público al que va dirigido y eso se trasunta en credibilidad y mejora las relaciones con la opinión pública en general.

Un Departamento de Prensa no solo debe tener al frente a un funcionario profesionalizado en la comunicación y no un amateur con buenas intenciones; debe contar con periodistas profesionales (Técnicos y/o Licenciados en Comunicación Social) y además, deben estar instruidos en una rama de la comunicación específica que se llama “Comunicación Institucional”.

La subestimación del mensaje

Esta especialización le aporta (a los comunicadores oficiales) los conocimientos necesarios para cuidar el mensaje y no permitir estos planteos que hago acá, no porque me guste ser crítico (solamente), sino porque soy de los que piensan que la imagen institucional del Gobernador, las fotografías que se difunden de él y la redacción de la prensa institucional, son claves para mantener ante la opinión pública un concepto alto y/o sostenido del funcionario provincial.

Sin embargo, el Gobernador Vidal se puede quedar tranquilo, porque su principal competidor político, el intendente Pablo Grasso, no supera las mínimas expectativas en materia de comunicación institucional desde su municipio.

Grasso como él, cree que Prensa es un área donde se pone a “los amigos”, subestimando la importancia del mensaje y eso, a la larga, se paga con caída de la imagen pública, porque el votante, suele cambiar la forma de evaluar su comportamiento político bajo el factor de presión en que se desenvuelve el mismo candidato en el cual creyó, pero ahora evaluado en la práctica de su gestión.

Soy un convencido de que no existe ningún medio, oral, escrito o de imagen dinámica (Tv, videos, redes) que ponga o saque a un candidato. Eso es una falacia total; lo que no se puede negar es que la forma en que se presenten los hechos, logran (siempre) restar voluntades y votos, cosa que jamás consiguen las publicaciones donde todo es color de rosa, apuestan al positivismo exagerado, ocultan la verdad y redactan para que el gobernador o el intendente se sienta conforme (diario de Irigoyen), pensando que de esta manera engañan a la masa, que no es pensante ni crítica. Eso se llama “Subestimación del consciente colectivo”, aquella ideas y creencias compartidas y comunes que unen a un grupo. Esta acción puede andar un tiempo, pero rápidamente (y cada vez más rápido) se desvanece y deja caer las caretas. (Agencia OPI Santa Cruz)