Los insultos al Gobernador y la comitiva en la pesquera, es un síntoma de lo que se viene en materia de conflictos en Santa Cruz

(Por: Rubén Lasagno) – En estos días proliferaron los videos tomados por trabajadores de la planta frigorífica y procesamiento de pescados Barilari en Caleta Olivia, la cual fue visitada por el Gobernador y funcionarios provinciales quienes encabezaron una comitiva china de la empresa Hong Dong cuyos integrantes se vieron claramente sobresaltados ante la agresión, los gritos, los reclamos destemplados de los manifestantes y los insultos e improperios que tenían como destinatario a Claudio Vidal y sus colaboradores. Claro, para los chinos esta inconducta es inédita; en su concepción resulta increíble y genera muchas desconfianzas. En China es impensable que los trabajadores planteen un conflicto de este tipo. Corren riesgo su libertad y hasta sus vidas.

Esto que ocurrió es un claro llamado de atención para los inversionistas asiáticos, porque como ha sucedido en las Represas (con la UOCRA) y con la construcción de la antena satelital en Neuquén o más acá, cuando Claudio Vidal le plantó un brutal bloqueo a la petrolera Sinopec (cuyo presidente terminó retirando la empresa de Santa Cruz) los chinos reaccionaron con sorpresa por cuanto, advierten que el choque cultural y la forma en que se aplica la legislación y el manejo de las relaciones laborales en Argentina, no es ni cerca, la que utilizan en su país donde nada de esto ocurre.

“Los chinos ya venían advertidos, pero es la primera vez que se enfrentan con una manifestación real de este tipo. Para ellos es técnicamente imposible que los trabajadores insulten a un gobernador o a una autoridad gubernamental”, señaló en off un integrante del grupo de apoyo comunicacional que estuvo en Barillari “Si bien la mayoría no entendían lo que le gritaban al gobernador, arqueaban las cejas, abrían los ojos y caminaban rápido para salir de ahí, porque es muy inusual para ellos”, señaló la fuente.

Vidal, acompañado del Ministro de la Producción Gustavo Martínez, el diputado kirchnerista Gustavo González, el intendente Juan Martínez y Luis Jones, recorrieron Vepez en Pico Truncado y de allí se trasladaron a Caleta Olivia e ingresaron a la empresa Barillari, donde a lo largo del trayecto que duró la recorrida, fueron increpados por los trabajadores.

Declaraciones de apoyo que restan

No me corresponde a mi dar consejos políticos al gobernador Vidal, por cuanto se entiende que tiene un cuerpo de asesores que lo deben ayudar a transitar su gestión y tomar las mejores decisiones; sin embargo, a juzgar por los resultados, dudamos que sean muy efectivos en el objetivo propuesto.

Los insultos al Gobernador y la comitiva en la pesquera, es un síntoma de lo que se viene en materia de conflictos en Santa Cruz

No tiene ningún efecto práctico ni impacto mediático, que los partidarios del SER salgan a repudiar lo acontecido en Barillari tratando de “apoyar” el gobierno del cual son parte. Es tan inocuo como Jorge Soloaga (Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco), quien, ante el desastre petrolero de zona norte, en una nota realizada por un diario de zona norte dijo “hace dos años lo vengo diciendo”, pero nada indica que haya hecho algo en todo este tiempo, excepto, comprar acciones de la petrolera estatal.

Como los dichos de Soloaga, son tan inútiles como las manifestaciones del SER en favor del Gobernador, porque se trata de una manifestación partidaria-interna de apoyo político, sin base en lo fundamental: los hechos y el por qué los trabajadores de la planta de procesamiento con oscuro pasado reciente entre negocios privados, capitales del Estado y grupos de personas concentradas en simuladas “cooperativas”, se encuentran con los estados alterados, reaccionando ante lo que (supuestamente con la llegada de los chinos) sería una esperanza de inversión, bienestar y más trabajo, hace al contexto, no a un hecho puntual.

Entre recorte quirúrgico de la realidad por parte de los integrantes del SER, desvaloriza la comunicación que hicieron con la pretensión de poner a Claudio Vidal como víctima y no como victimario.

En todo caso, dado que el gobernador es tan afecto a dar “buenas noticias” y hacer videos de lo bien y mucho que trabaja, hubiera sido más efectivo que él personalmente formalizara un mensaje mediante un video corto y objetivo, donde personalmente, les diera un mensaje claro a quienes lo agredieron y de paso, explicara algunas cuestiones de su estrategia de inversión con los empresario chinos, que nadie conoce.

Síntomas que deberían alertar

Más allá de este caso puntual, el gobierno no parece ver con claridad el panorama conflictivo que se abre en este año y los próximos tres que aún le quedan de gestión.

El gobierno se enfrenta a una seria y concreta de crisis social generalizada, a partir de los despidos petroleros en zona norte, eso es claro y concreto. El problema de difícil solución para el Gobernador de Santa Cruz, no solo se produce ante una realidad que está más allá de su voluntad (decisión de YPF de retirarse), sino por no haber previsto anticipadamente que estos hechos iban a ocasionar una crisis que no podría ser superada si no es con inversiones sustitutas.

Como lo dije en otros informes, el problema de Vidal es que no puede aludir desconocimiento, porque aún antes de ser gobernador y como sindicalista petrolero, ha tenido todas las herramientas y el conocimiento necesario, para que hoy pueda aplicar ciertos correctivos y le permita tomar decisiones claves, para mitigar a tiempo, las consecuencias del desastre social que implica la salida de YPF de zona norte; pero no lo hizo.

Vidal prefirió la pelea estéril, el enfrentamiento y el discurso bravucón de sindicalista enojado, a la negociación y debate sobre qué y cómo hacer la reconversión, pactar condiciones lógicas y atenuar las consecuencias irremediables, tal cual lo llevó a cabo el gobernador Igancio Torres en Chubut.

El sindicalista le ganó al gobernador y las consecuencias son obvias. En política nada se consigue con el enfrentamiento permanente y mucho menos si se tiene la debilidad económica-financiera con dependencia directa de la recaudación mensual de regalías petroleras.

La caída de las regalías con la salida de YPF era una obviedad. La imposibilidad de atender la necesidad salarial de los empleados públicos con la disminución de los recursos, otra obviedad. El advenimiento de los conflictos extendidos a otros sectores sociales, una tercera obviedad, que evidentemente el gobierno no tuvo en cuenta.

Esto es grave desde los institucional pero mucho más de cara si consideramos lo que le resta al gobierno de gestión y la impotencia de no encontrarle la vuelta para evitar la tormenta perfecta. Volviendo al principio de esta columna, el evento ocurrido en Barilliari es solo un síntoma, la fiebre se está gestando en todos los frentes y si no se aplican los remedios justos y a tiempo, estamos en peligro de enfermarnos de crisis social, un efecto cascada como en aquellos años donde el propio Vidal, como sindicalista, organizaba la generación de conflictos, cuando las operadoras les tocaban el bolsillo. (Agencia OPI Santa Cruz)