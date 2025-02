No inicia normal el ciclo lectivo en Santa Cruz, por paro del sector docente

- Publicidad -

El Congreso de ADOSAC reunido con representantes de las 14 filiales, decidió rechazar la propuesta del gobierno en materia salarial, exigir la cláusula gatillo e iniciar un paro en reclamo de la recomposición salarial del sector.

En razón de ello el gremio informó que no iniciará el ciclo lectivo, aplicó 72 horas de paro entre el lunes 24 al miércoles 26 de febrero 2025 y realizar marchas en todas las localidades de la provincia.

Esa es básicamente la decisión gremial, tomada luego que las negociaciones con el CPE no prosperaran más allá de la posición irreductible de la presidente de esa cartera, de no aumentar más allá de 2% ofrecido y sin considerar en ningún momento la recomposición salarial teniendo en cuenta que la Canasta familiar en Santa Cruz ronda el $ 1.300.000,00 y el salario de un docente medio no supera los 800 mil pesos. (Agencia OPI Santa Cruz)