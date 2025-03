Jueza de Nueva York confirma fallo que obliga a Argentina a pagar US$ 16.000 millones por YPF

- Publicidad -

La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, rechazó este miércoles una presentación realizada por la ONG Republican Action for Argentina que solicitaba anular el fallo que obliga al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares debido a la expropiación de YPF, llevada a cabo durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. Según la magistrada, la solicitud fue presentada fuera del plazo establecido para realizar el reclamo.

En su fallo, Preska fundamentó que la solicitud no cumplió con el plazo de un año previsto para impugnar el fallo, que había sido dictado previamente en 2023, cuando la jueza condenó a Argentina por no haber hecho una oferta pública de adquisición (OPA) para los accionistas minoritarios de YPF, como lo exige la normativa en estos casos. La demanda fue impulsada por las firmas Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos de litigio de las quebradas sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, vinculadas al grupo argentino Petersen, de la familia Eskenazi, que poseía un 25% de YPF en el momento de la nacionalización.

El caso se inició en 2015, cuando Burford y Eton Park demandaron a Argentina alegando que la expropiación de YPF fue ilegal debido a la falta de una oferta pública para adquirir las acciones restantes de la empresa, que no estaban en manos de Repsol. La jueza Preska había decidido en 2023 que Argentina debía pagar una compensación millonaria a estas empresas, quienes argumentaron que la falta de la OPA perjudicó a los accionistas minoritarios.

La fundación que presentó el reclamo, Republican Action for Argentina, había solicitado que se anulara el fallo y se investigara a los responsables de la nacionalización de YPF. Sin embargo, la jueza Preska citó precedentes judiciales como el caso D’Amato vs. Deutsche Bank y Restor-A-Dent Dental Lab’ys, Inc. v. Certified Alloy Prods., Inc. para fundamentar que una intervención fuera del plazo legal no era válida y que el interés del solicitante debía ser directo y no contingente.

Desde el sector de la economía, el director de Research for Traders, Daríos Epstein, criticó a quienes habían intentado capitalizar políticamente el caso, señalando que el tema debía ser tratado con seriedad y sin especulaciones. (Agencia OPI Santa Cruz)