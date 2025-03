El dólar experimenta bajas ante indicios de acuerdo con el FMI y el Banco Central compra más divisas

- Publicidad -

Las cotizaciones del dólar experimentaron una baja este jueves, impulsadas por los indicios de un acuerdo cercano con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuó con su fuerte estrategia de compra de divisas, logrando una acumulación de más de US$ 400 millones en solo dos jornadas de marzo.

Este jueves, el BCRA adquirió US$ 169 millones, sumando un saldo neto positivo de US$ 414 millones en los primeros dos días hábiles del mes. Esta cifra permitió al organismo compensar la venta de US$ 350 millones que había tenido en el mes de febrero. De hecho, en las últimas 24 jornadas, el BCRA terminó con un resultado favorable en 22 de ellas, lo que indica una tendencia positiva en las intervenciones cambiarias.

Las reservas brutas internacionales crecieron en US$ 162 millones, alcanzando los US$ 28.180 millones, aunque aún se mantienen por debajo del nivel registrado hace una semana.

En cuanto a los tipos de cambio, el dólar oficial minorista cotizó a $1.034,80 para la compra y $1.091,44 para la venta. En el Banco Nación, el precio del billete también mostró un incremento, cotizando a $1.044,5 para la compra y $1.084,5 para la venta. Por su parte, el dólar blue sufrió su mayor caída diaria en dos meses, cerrando a $1.215.

El dólar mayorista se ofreció a $1.064,50, marcando un incremento de 25 centavos respecto al cierre de la semana pasada. En tanto, los contratos de dólar futuro registraron subas, especialmente en los plazos correspondientes al segundo semestre, destacando el contrato de diciembre.

En su discurso de apertura de las sesiones legislativas, el presidente Javier Milei anunció que en 2025 se levantará el cepo cambiario, lo que generó expectativas sobre el futuro de la política cambiaria en el país.

El dólar blue cotizó a $1.210, ubicando la brecha cambiaria en el 13,7%. En tanto, el dólar MEP se ofreció a $1.235,10, con una brecha del 16,1% con respecto al oficial. Por su parte, el Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.236,25, con un spread similar al del MEP (16,2%).

El dólar tarjeta o turista, que incluye un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.409,85. Mientras tanto, el dólar cripto, vinculado al precio del Bitcoin, alcanzó los $1.227,09, con el Bitcoin cotizando a US$ 89.717. (Agencia OPI Santa Cruz)